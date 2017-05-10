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Номер извещения
ГП704980
Уникальный номер закупки
036
Наименование закупки
"Выполнение работ по проектированию объекта: ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. ДСУ-200 на отвале «Укикитский» разреза «Эльгинский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-35-17
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksey.Popov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Попов Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Выполнение работ по проектированию объекта: ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. ДСУ-200 на отвале «Укикитский» разреза «Эльгинский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 09:00 GMT +310.05.2017 09:0010.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704980Дата и время окончания срока приема заявок "Выполнение работ по проектированию объекта: ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. ДСУ-200 на отвале «Укикитский» разреза «Эльгинский»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 09:0010.05.2017 09:0010.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704980Дата и время вскрытия заявок "Выполнение работ по проектированию объекта: ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. ДСУ-200 на отвале «Укикитский» разреза «Эльгинский»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.08.2017 09:0001.08.2017 09:0001.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704980Подведение итогов не позднее "Выполнение работ по проектированию объекта: ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. ДСУ-200 на отвале «Укикитский» разреза «Эльгинский»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Выполнение работ по проектированию объекта: ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. ДСУ-200 на отвале «Укикитский» разреза «Эльгинский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
"Выполнение работ по проектированию объекта: ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. ДСУ-200 на отвале «Укикитский» разреза «Эльгинский». Минимальный срок действия Оферты – 90 календарных дней с момента окончания приема заявок на участие
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), территория МО «Нерюнгринский район», Эльгинский угольный комплекс, отвал «Укикитский» разреза «Эльгинский», район размещения ДГБ-28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
71.11.22.000
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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