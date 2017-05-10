Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Возможен авансовый платеж, но не более 15% от стоимости работ по договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком (АО “Углеметбанк”), предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 2. Оплата проектно-изыскательских работ осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания акта приема-передачи документации Заказчиком.