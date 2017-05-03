Услуги по раскредитации подвижного состава и перегрузке груза на станции Тобольск, доставка груза автомобильным транспортом по адресу г. Тобольск, Промзона. Груз: брутто 51 210 кг, 17750х3550х3350 мм. Начало отгрузки - июнь 2017г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716030 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по раскредитации подвижного состава и перегрузке груза на станции Тобольск, доставка груза автомобильным транспортом по адресу г. Тобольск, Промзона. Груз: брутто 51 210 кг, 17750х3550х3350 мм. Начало отгрузки - июнь 2017г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш

Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш Юридический адрес 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9 Почтовый адрес 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9 Контактный телефон +7 34141 5-98-51 Факс +7 34141 3-03-71 Адрес электронной почты o.bogdanova@himmash.org Ф.И.О. контактного лица Богданова Ольга Аркадьевна Место рассмотрения предложений Глазов Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова: транспорт

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