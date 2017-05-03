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    Главная / Торги / Услуги по раскредитации подвижного состава и перегрузке груза на станции Тобольск, доставка груза автомобильным транспортом по адресу г. Тобольск, Промзона. Груз: брутто 51 210 кг, 17750х3550х3350 мм. Начало отгрузки - июнь 2017г.

    Услуги по раскредитации подвижного состава и перегрузке груза на станции Тобольск, доставка груза автомобильным транспортом по адресу г. Тобольск, Промзона. Груз: брутто 51 210 кг, 17750х3550х3350 мм. Начало отгрузки - июнь 2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716030Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.ГлазовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по раскредитации подвижного состава и перегрузке груза на станции Тобольск, доставка груза автомобильным транспортом по адресу г. Тобольск, Промзона. Груз: брутто 51 210 кг, 17750х3550х3350 мм. Начало отгрузки - июнь 2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Юридический адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Почтовый адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Контактный телефон

    +7 34141 5-98-51

    Факс

    +7 34141 3-03-71

    Адрес электронной почты

    o.bogdanova@himmash.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданова Ольга Аркадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Глазов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.05.2017 09:00 GMT +303.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716030Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов

    Дата и время вскрытия заявок

    03.05.2017 09:0003.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716030Дата и время вскрытия заявок Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов

    Подведение итогов не позднее

    10.05.2017 15:0010.05.2017 15:0010.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716030Подведение итогов не позднее Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.05.201710.05.2017 15:0010.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716030Подведение итогов не позднее Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13 единиц: брутто 51210кг, 17750х3550х3350 мм

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    станция Тобольск, г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 дней после предоставления оригиналов Товарно-транспортных накладных и актов выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Адрес местонахождения

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по перегрузке и доставке ст. Тобольск - Промзона ООО "ЗапСибНефтехим" "

    Кол-во: 13

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