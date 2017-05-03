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Номер извещения
ГП716030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по раскредитации подвижного состава и перегрузке груза на станции Тобольск, доставка груза автомобильным транспортом по адресу г. Тобольск, Промзона. Груз: брутто 51 210 кг, 17750х3550х3350 мм. Начало отгрузки - июнь 2017г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 5-98-51
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
o.bogdanova@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Ольга Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
Глазов
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Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 09:00 GMT +303.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716030Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 09:0003.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716030Дата и время вскрытия заявок Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов
Подведение итогов не позднее
10.05.2017 15:0010.05.2017 15:0010.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716030Подведение итогов не позднее Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.05.201710.05.2017 15:0010.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716030Подведение итогов не позднее Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.Глазов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по раскредитации груза на станции назначения - Тобольск, выгрузка и доставка груза автомобильным транспортом до склада конечного Грузополучателя по адресу: г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим". Габаритные размеры груза: 17750х3550х3350мм, брутто 51210кг. Общее количество груза - 13 единиц.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13 единиц: брутто 51210кг, 17750х3550х3350 мм
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
станция Тобольск, г. Тобольск, Промзона, территория ООО "ЗапСибНефтехим"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
49.41.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
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