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Номер извещения
ГП704981
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-85
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Nina.Panenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Паненко Нина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2017 10:00 GMT +305.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704981Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2017 10:3005.07.2017 10:3005.07.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704981Дата и время вскрытия заявок Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.09.2017 08:0030.09.2017 08:0030.09.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704981Подведение итогов не позднее Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция назначения: Верхнезейск код 913206, ДВост ж.д., с подачей на подъездной путь п/п АО МШСС владелец ООО Мечел Транс Восток, Грузополучатель АО "Металлургшахтспецстрой" (6187) код 98288783 с пометкой для ООО "Эльгауголь", Почтовый адрес Грузополучателя :678960 Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д.13, корп.1, тел: 89142478968, Отгрузка транспортной компанией: Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
26.30
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 22
Кол-во: 2
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