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    Главная / Торги / Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704981Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-85

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Nina.Panenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Паненко Нина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2017 10:00 GMT +305.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704981Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2017 10:3005.07.2017 10:3005.07.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704981Дата и время вскрытия заявок Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2017 08:0030.09.2017 08:0030.09.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704981Подведение итогов не позднее Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.201730.09.2017 08:0030.09.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704981Подведение итогов не позднее Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка средств связи и оповещения для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Станция назначения: Верхнезейск код 913206, ДВост ж.д., с подачей на подъездной путь п/п АО МШСС владелец ООО Мечел Транс Восток, Грузополучатель АО "Металлургшахтспецстрой" (6187) код 98288783 с пометкой для ООО "Эльгауголь", Почтовый адрес Грузополучателя :678960 Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д.13, корп.1, тел: 89142478968, Отгрузка транспортной компанией: Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Срок поставки не более 60 дней с учетом нахождения продукции в пути.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    16.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микрофонная панель RM-05F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Громкоговоритель рупорный 10Вт, 100В всепогодного исполнения НР-10 (Т)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Громкоговоритель рупорный 25Вт, 100В всепогодного исполнения Н-66(Т)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 4"

    "Громкоговоритель настенный 3Вт SWS-03A"

    Кол-во: 2

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