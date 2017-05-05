Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в приоритете «Заказчик оплачивает единовременно 100% от стоимости оказанных работ/услуг. Платежи осуществляются по истечении 60 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ 10 или 25 числа месяца, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.