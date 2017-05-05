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Номер извещения
ГП704977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-80
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
rudakova@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский», виды работ на основании заявок Заказчика и в соответствии с предварительной дефектной ведомостью, рабочими чертежами и/ или эскизами на детали и/или узлы.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.05.201715.05.2017 10:3015.05.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704977Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский», виды работ на основании заявок Заказчика и в соответствии с предварительной дефектной ведомостью, рабочими чертежами и/ или эскизами на детали и/или узлы.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский», виды работ на основании заявок Заказчика и в соответствии с предварительной дефектной ведомостью, рабочими чертежами и/ или эскизами на детали и/или узлы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
на основании заявок Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
шахта «Денисовская», расстояние - 24км от г.Нерюнгри, (РСаха) Якутия на Север федеральная автомобильная дорога А360 «Лена» (М-56)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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