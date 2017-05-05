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    Главная / Торги / Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский»

    Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 10:3005.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704977Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский», виды работ на основании заявок Заказчика и в соответствии с предварительной дефектной ведомостью, рабочими чертежами и/ или эскизами на детали и/или узлы.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 08:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    приглашение

    Изменения в извещении

    чертеж муфта лепестковая

    Изменения в извещении

    Чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-80

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    rudakova@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский», виды работ на основании заявок Заказчика и в соответствии с предварительной дефектной ведомостью, рабочими чертежами и/ или эскизами на детали и/или узлы.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 10:3015.05.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704977Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский», виды работ на основании заявок Заказчика и в соответствии с предварительной дефектной ведомостью, рабочими чертежами и/ или эскизами на детали и/или узлы.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса услуг по изготовлению металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей для АО «ГОК «Денисовский», виды работ на основании заявок Заказчика и в соответствии с предварительной дефектной ведомостью, рабочими чертежами и/ или эскизами на детали и/или узлы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на основании заявок Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    шахта «Денисовская», расстояние - 24км от г.Нерюнгри, (РСаха) Якутия на Север федеральная автомобильная дорога А360 «Лена» (М-56)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в приоритете «Заказчик оплачивает единовременно 100% от стоимости оказанных работ/услуг. Платежи осуществляются по истечении 60 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ 10 или 25 числа месяца, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление металлоконструкций, металлических изделий, металлических деталей"

    Кол-во: 1

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