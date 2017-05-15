Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% оплата в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения товара на склад Заказчика, проверки комплектности и качества. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания договора.