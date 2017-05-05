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Номер извещения
31705045616
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению и поставке макета изделия с прицепом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 375-83-25
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
100-bez@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Григорий Михайлович
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению и поставке макета изделия с прицепом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 06:00 GMT +305.05.2017 06:0005.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705045616Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению и поставке макета изделия с прицепом.ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 06:0005.05.2017 06:0005.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705045616Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению и поставке макета изделия с прицепом.ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению и поставке макета изделия с прицепом.
Начальная цена
170 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и приложениями к договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
32.99.53.190
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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