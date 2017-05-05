"Выполнение работ по изготовлению и поставке макета изделия с прицепом."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% оплата в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения готовой продукции на склад Заказчика и подписания акта сдачи-приемки. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящей котировочной документации. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, со дня подписания обеими сторонами договора.