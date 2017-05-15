Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100% оплата за фактически поставленный объем товара в течение 30 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад Заказчика (фиксируется уведомлением о поставке ТМЦ на склад Заказчика). Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется партиями в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты направления письменной заявки Заказчиком. Заявки на поставку товара принимаются по факсимильной связи или по E-Mail. Периодичность направляемых заявок и объем поставляемого товара в Заявке, Заказчик определяет самостоятельно в течение срока действия договора.