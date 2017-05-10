Выполнение работ по монтажу силового электрооборудования и освещения в помещении приемо-сдаточных операций на объекте: «Железнодорожный путь необщего пользования с выставочными путями Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-Шереметьево»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП704991 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по монтажу силового электрооборудования и освещения в помещении приемо-сдаточных операций на объекте: «Железнодорожный путь необщего пользования с выставочными путями Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-Шереметьево» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД

Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД Юридический адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8, Почтовый адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8 Контактный телефон +7 965 129-32-12 Факс -- Адрес электронной почты elena.agafonova27@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Агафонова Елена Анатольевна Место рассмотрения предложений Московская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево Закупки и тендеры Московская Область Закупки и тендеры Работы электромонтажные Ключевые слова:

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