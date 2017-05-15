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Номер извещения
ГП704993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству внутренних сетей водоснабжения и канализации АБК с лабораторией на Базовом складе ГСМ Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-Шереметьево
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
ПИР 33-15_1-ПОС1 изм.1 ред. 29.12.16 версия от 01.02.2017 Раздел 6. Проект организации строительства
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 965 129-32-12
Факс
--
Адрес электронной почты
elena.agafonova27@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агафонова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Московская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение работ по устройству внутренних сетей водоснабжения и канализации АБК с лабораторией на Базовом складе ГСМ Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-Шереметьево
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 15:00 GMT +315.05.2017 15:0015.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704993Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству внутренних сетей водоснабжения и канализации АБК с лабораторией на Базовом складе ГСМ Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-ШереметьевоМосковская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 15:0015.05.2017 15:0015.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704993Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству внутренних сетей водоснабжения и канализации АБК с лабораторией на Базовом складе ГСМ Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-ШереметьевоМосковская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 15:0022.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704993Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству внутренних сетей водоснабжения и канализации АБК с лабораторией на Базовом складе ГСМ Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-ШереметьевоМосковская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.05.201722.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704993Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству внутренних сетей водоснабжения и канализации АБК с лабораторией на Базовом складе ГСМ Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-ШереметьевоМосковская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству внутренних сетей водоснабжения и канализации АБК с лабораторией на Базовом складе ГСМ Топливозаправочного комплекса АО «АЭРО-Шереметьево
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г.Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
43.22.11.130
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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