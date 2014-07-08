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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401283617
Уникальный номер закупки
307
Наименование закупки
Поставка гипервизора для L3-коммутатора Cisco 6506
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2014 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гипервизора для L3-коммутатора Cisco 6506
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 09:00 GMT +308.07.2014 09:0008.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401283617Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гипервизора для L3-коммутатора Cisco 6506Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 09:0008.07.2014 09:0008.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401283617Дата и время вскрытия заявок Поставка гипервизора для L3-коммутатора Cisco 6506Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 14:0031.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401283617Подведение итогов не позднее Поставка гипервизора для L3-коммутатора Cisco 6506Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гипервизора для L3-коммутатора Cisco 6506
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 4 (база СМТС)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
32
Документация лота
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