Поставка гипервизора для L3-коммутатора Cisco 6506

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Авансовый платеж – до 50 % Окончательный расчет - по факту поставки; *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчета рассматриваются. Поставка в течение 2 месяцев с даты подписания договора с возможностью досрочной поставки