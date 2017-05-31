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Номер извещения
31705066697
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района») для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тройнина Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 17:30 GMT +331.05.2017 17:3031.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066697Дата и время окончания срока приема заявок СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района»)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 17:3031.05.2017 17:3031.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066697Дата и время вскрытия заявок СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района»)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066697Подведение итогов не позднее СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района»)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066697Подведение итогов не позднее СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района»)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района»)
Начальная цена
8 135 255,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.21.22.110
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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