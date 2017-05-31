Запрос предложений на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района») для нужд ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705066697 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района») для нужд ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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