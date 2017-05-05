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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл»

    Право заключения договора на поставку корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 16:0005.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00 доб. 1299

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    mikhaylova.ka@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Ксения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 16:00 GMT +305.05.2017 16:0005.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 16:0005.05.2017 16:0005.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716097Дата и время вскрытия заявок Поставка корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 20:0019.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716097Подведение итогов не позднее Поставка корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка корпоративных наград для нужд ООО «Трансойл»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    16.29.13.120

    Футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия из дерева

    17.23.13.140

    Бланки из бумаги или картона

    32.13.10.120

    Награды

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагрудный знак "За личный вклад в развитие Трансойл 2 степени""

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Нагрудный знак "За личный вклад в развитие Трансойл 1 степени""

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Нагрудный знак "Заслуженный работник Трансойл""

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Клише нагрудного знака "За личный вклад в развитие Трансойл 2 степени""

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клише нагрудного знака "За личный вклад в развитие Трансойл 1 степени""

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Деревянный футляр под нагрудный знак, уменьшенную копию нагрудного знака и удостоверение."

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Клише нагрудного знака "Заслуженный работник Трансойл""

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Удостоверение к нагрудному знаку"

    Кол-во: 50

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