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    Главная / Торги / Закупка трубного проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Закупка трубного проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы в изоляцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406372

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубного проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество ТОННЕЛЬСТРОЙКОМПЛЕКТ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Юридический адрес

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    Почтовый адрес

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Контактный телефон

    +7 495 642-85-19 доб. 580

    Факс

    +7 495 625-06-71

    Адрес электронной почты

    s.turdybekov@tonnelsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турдыбеков Саидбек Камалбекович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 108*3,5"

    Кол-во: 48000

    "Позиция 2"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 108*4,0"

    Кол-во: 1236100

    "Позиция 3"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 108*4,5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 108*5,0"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 108*6,0"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 6"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 159*4,0"

    Кол-во: 8850

    "Позиция 7"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 159*4,5"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 8"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 219*6,0"

    Кол-во: 7500

    "Позиция 9"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 219*7,0"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 10"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 219*8,0"

    Кол-во: 3410

    "Позиция 11"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 273*10,0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 273*6,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 273*8,0"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 14"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 426*10,0"

    Кол-во: 12720

    "Позиция 15"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 426*8,0"

    Кол-во: 6200

    "Позиция 16"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 57*3,5"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 17"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 76*3,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Труба бесшовная ст. ГОСТ 8732-78В 83*3,5"

    Кол-во: 50

    Лот 2

    Закупка Трубы в изоляции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы в изоляцииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы в изоляцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы в изоляцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы в изоляцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы в изоляции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 159*7 в ВУС изоляции"

    Кол-во: 15000

    Лот 3

    Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 32*2,8"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*4,0"

    Кол-во: 500

    Лот 4

    Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 108*4"

    Кол-во: 12700

    "Позиция 2"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 133*4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 159*6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 180*6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 219*7"

    Кол-во: 800

    "Позиция 6"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 219*8"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 7"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 245*8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 32*4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 42*4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 57*3,5"

    Кол-во: 490

    "Позиция 11"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 68*4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Труба г/деформ ГОСТ 8732-78 89*3,5"

    Кол-во: 1600

    Лот 5

    Закупка Трубы стальные б/у

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы стальные б/уМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы стальные б/уМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы стальные б/уМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы стальные б/уМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы стальные б/у

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба бесшовная стальная 273*8 б/у"

    Кол-во: 162000

    "Позиция 2"

    "Труба бесшовная стальная 325*8 б/у"

    Кол-во: 115500

    "Позиция 3"

    "Труба бесшовная стальная 530*10 б/у"

    Кол-во: 13100

    "Позиция 4"

    "Труба бесшовная стальная 720*10 б/у"

    Кол-во: 10590

    Лот 6

    Закупка Трубы электросварные квадрат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы электросварные квадратМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы электросварные квадратМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные квадратМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные квадратМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы электросварные квадрат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба электросварная квадрат 80*80*5"

    Кол-во: 2350

    Лот 7

    Закупка Трубы электросварные прямоугольник

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы электросварные прямоугольникМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы электросварные прямоугольникМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные прямоугольникМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные прямоугольникМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы электросварные прямоугольник

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба электросварная прямоугол. 100*50*3"

    Кол-во: 3000

    Лот 8

    Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба электросварная 108*3,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Труба электросварная 108*3,5"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 3"

    "Труба электросварная 108*4,0"

    Кол-во: 30350

    "Позиция 4"

    "Труба электросварная 108*4,5"

    Кол-во: 700

    "Позиция 5"

    "Труба электросварная 108*8,0"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 6"

    "Труба электросварная 133*4,0"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 7"

    "Труба электросварная 159*4,0"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 8"

    "Труба электросварная 159*4,5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Труба электросварная 159*6,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Труба электросварная 18*1,5"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 11"

    "Труба электросварная 219*4,0"

    Кол-во: 12920

    "Позиция 12"

    "Труба электросварная 219*7,0"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 13"

    "Труба электросварная 219*8,0"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 14"

    "Труба электросварная 25*2,0"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 15"

    "Труба электросварная 273*10,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Труба электросварная 273*6,0"

    Кол-во: 170

    "Позиция 17"

    "Труба электросварная 273*7,0"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 18"

    "Труба электросварная 32*3,0"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Труба электросварная 325*8,0"

    Кол-во: 600

    "Позиция 20"

    "Труба электросварная 38*2,5"

    Кол-во: 900

    "Позиция 21"

    "Труба электросварная 45*2,5"

    Кол-во: 140

    "Позиция 22"

    "Труба электросварная 48*3,0"

    Кол-во: 1230

    "Позиция 23"

    "Труба электросварная 51*3,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Труба электросварная 57*3,0"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 25"

    "Труба электросварная 57*3,5"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 26"

    "Труба электросварная 57*4,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Труба электросварная 630*8,0"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 28"

    "Труба электросварная 76*4,0"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Труба электросварная 89*3,5"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 30"

    "Труба электросварная 89*4,0"

    Кол-во: 4110

    Лот 9

    Закупка Трубы чугунные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы чугунныеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы чугунныеМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы чугунныеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы чугунныеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Трубы чугунные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 45 дней Поставка DDP

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТСК
    Все закупки и тендеры ЗАО ТСК

    Адрес местонахождения

    127051, Москва, , Москва, Трубная, 15

    127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба чугунная ВЧШГ 100 длина 2 м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Труба чугунная ВЧШГ 150 длина 2 м"

    Кол-во: 5700

    "Позиция 3"

    "Труба чугунная ВЧШГ 200 длина 6 м"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 4"

    "Труба чугунная ВЧШГ 250 длина 6м"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Труба чугунная ВЧШГ 50 длина 6 м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Труба чугунная ЧНР 118"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Труба чугунная ЧНР 150"

    Кол-во: 3600

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    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    93 280 188
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211020828
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения контролируемой зоны аэропорта АО «Международный аэропорт «Краснодар».
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения...
    583966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080934
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация размещения в отелях при направлении сотрудников в служебные командировки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация...
    593578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    36 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080939
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд Пушкинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" (210/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд...
    593579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 598 387
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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