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Номер извещения
ГП406372
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Закупка трубного проката на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
Почтовый адрес
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Контактный телефон
+7 495 642-85-19 доб. 580
Факс
+7 495 625-06-71
Адрес электронной почты
s.turdybekov@tonnelsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турдыбеков Саидбек Камалбекович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)Москва
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы бесшовные стальные (ГОСТ 8732-78 и 8734-75)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48000
Кол-во: 1236100
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 6000
Кол-во: 8850
Кол-во: 4000
Кол-во: 7500
Кол-во: 4800
Кол-во: 3410
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 1400
Кол-во: 12720
Кол-во: 6200
Кол-во: 3100
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Закупка Трубы в изоляции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы в изоляцииМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы в изоляцииМосква
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы в изоляцииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы в изоляции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15000
Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)Москва
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы водогазопроводные стальные (ГОСТ 3262-75)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 500
Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)Москва
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12700
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 800
Кол-во: 1200
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 490
Кол-во: 300
Кол-во: 1600
Закупка Трубы стальные б/у
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы стальные б/уМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы стальные б/уМосква
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы стальные б/уМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы стальные б/у
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 162000
Кол-во: 115500
Кол-во: 13100
Кол-во: 10590
Закупка Трубы электросварные квадрат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы электросварные квадратМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы электросварные квадратМосква
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные квадратМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы электросварные квадрат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2350
Закупка Трубы электросварные прямоугольник
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы электросварные прямоугольникМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы электросварные прямоугольникМосква
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные прямоугольникМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы электросварные прямоугольник
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)Москва
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы электросварные, стальные (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 2000
Кол-во: 30350
Кол-во: 700
Кол-во: 3000
Кол-во: 5000
Кол-во: 2300
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 2000
Кол-во: 12920
Кол-во: 6000
Кол-во: 9000
Кол-во: 3000
Кол-во: 50
Кол-во: 170
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 600
Кол-во: 900
Кол-во: 140
Кол-во: 1230
Кол-во: 300
Кол-во: 5000
Кол-во: 1150
Кол-во: 50
Кол-во: 2700
Кол-во: 300
Кол-во: 1500
Кол-во: 4110
Закупка Трубы чугунные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 17:26 GMT +308.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406372Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Трубы чугунныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 17:2608.07.2014 17:2608.07.2014 17:26Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406372Дата и время вскрытия заявок Закупка Трубы чугунныеМосква
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 15:0015.07.2014 15:0015.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406372Подведение итогов не позднее Закупка Трубы чугунныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Трубы чугунные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 5700
Кол-во: 10000
Кол-во: 3000
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 3600
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