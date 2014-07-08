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Номер извещения
ГП406375
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Закупка пиломатериалов на 3 квартал 2014г. для нужд ОАО "Московский Метрострой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
Почтовый адрес
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Контактный телефон
+7 495 642-85-19 доб. 580
Факс
+7 495 625-06-71
Адрес электронной почты
s.turdybekov@tonnelsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турдыбеков Саидбек Камалбекович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Брус
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 15:00 GMT +308.07.2014 15:0008.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406375Дата и время окончания срока приема заявок Закупка БрусМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 15:0008.07.2014 15:0008.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406375Дата и время вскрытия заявок Закупка БрусМосква
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 15:0011.07.2014 15:0011.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406375Подведение итогов не позднее Закупка БрусМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Брус
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DD
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 115
Кол-во: 43
Кол-во: 75
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Закупка Доски хвойные обрезные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 15:00 GMT +308.07.2014 15:0008.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406375Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Доски хвойные обрезныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 15:0008.07.2014 15:0008.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406375Дата и время вскрытия заявок Закупка Доски хвойные обрезныеМосква
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 15:0011.07.2014 15:0011.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406375Подведение итогов не позднее Закупка Доски хвойные обрезныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Доски хвойные обрезные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DD
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 69
Кол-во: 806
Кол-во: 1045
Кол-во: 42
Закупка Лес круглый
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 15:00 GMT +308.07.2014 15:0008.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406375Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Лес круглыйМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 15:0008.07.2014 15:0008.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406375Дата и время вскрытия заявок Закупка Лес круглыйМосква
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 15:0011.07.2014 15:0011.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406375Подведение итогов не позднее Закупка Лес круглыйМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Лес круглый
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика в пределах МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
127051, Москва, , Москва, Трубная, 15
127051, Москва, , Москва, Цветной бульвар, 17
Отсутствуют
DD
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 155
Кол-во: 77
Кол-во: 30
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