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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. Место нахождения Имущества: Калужская область, Малоярославецкий р-н, вблизи д. Радищево. Собственник: ЗАО "Газинком".

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. Место нахождения Имущества: Калужская область, Малоярославецкий р-н, вблизи д. Радищево. Собственник: ЗАО "Газинком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704901Дата и время окончания срока приема заявок Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704901

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. Место нахождения Имущества: Калужская область, Малоярославецкий р-н, вблизи д. Радищево. Собственник: ЗАО "Газинком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 498 657-49-47

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    tarasov@gazinkom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Игорь Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 16:00 GMT +322.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704901Дата и время окончания срока приема заявок Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.05.2017 18:0022.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП704901Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва

    Дата и время проведения

    23.05.2017 12:0023.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП704901Дата и время проведения Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704901Подведение итогов не позднее Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704901Подведение итогов не позднее Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10.

    Начальная цена

    28 009 220,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 800 922,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 800 922,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ГАЗИНКОМ
    Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Классификатор ОКПД2

    03.22.90.120

    Услуги по искусственному воспроизводству пресноводных биоресурсов

    03.22.10.160

    Карп живой прудовых хозяйств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хозяйство"

    Кол-во: 0

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