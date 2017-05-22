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Номер извещения
ГП704901
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. Место нахождения Имущества: Калужская область, Малоярославецкий р-н, вблизи д. Радищево. Собственник: ЗАО "Газинком".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 498 657-49-47
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
tarasov@gazinkom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасов Игорь Григорьевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 16:00 GMT +322.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704901Дата и время окончания срока приема заявок Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2017 18:0022.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП704901Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва
Дата и время проведения
23.05.2017 12:0023.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП704901Дата и время проведения Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704901Подведение итогов не позднее Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704901Подведение итогов не позднее Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10. г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущество в следующем составе: - Комплекс нежилых зданий и сооружений (12 объектов); - Земельный участок площадью 318 006,00 кв.м., с кадастровым номером 40:13:060104:13 - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10.
Начальная цена
28 009 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 800 922,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
03.22.90.120
03.22.10.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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