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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП704910
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка ПО Kaspersky Endpoint Security
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Почтовый адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Контактный телефон
+7 495 967-69-40
Факс
--
Адрес электронной почты
syroezhko_ev@siamed.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сыроежко Екатерина Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка ПО Kaspersky Endpoint Security
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 17:00 GMT +305.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704910Дата и время окончания срока приема заявок поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 17:0005.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704910Дата и время вскрытия заявок поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМосква
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704910Подведение итогов не позднее поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ПО Kaspersky Endpoint Security
Начальная цена
1 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Описаны в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Описаны в ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
26.20.11.110
47.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2800
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