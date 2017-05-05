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    Главная / Торги / поставка ПО Kaspersky Endpoint Security

    поставка ПО Kaspersky Endpoint Security

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704910Дата и время окончания срока приема заявок поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704910

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка ПО Kaspersky Endpoint Security

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Основные условия запроса ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Юридический адрес

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Почтовый адрес

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Контактный телефон

    +7 495 967-69-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    syroezhko_ev@siamed.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сыроежко Екатерина Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ПО Kaspersky Endpoint Security

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 17:00 GMT +305.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704910Дата и время окончания срока приема заявок поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 17:0005.05.2017 17:0005.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704910Дата и время вскрытия заявок поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704910Подведение итогов не позднее поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704910Подведение итогов не позднее поставка ПО Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ПО Kaspersky Endpoint Security

    Начальная цена

    1 720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Описаны в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Описаны в ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Описаны в ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
    Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД

    Адрес местонахождения

    125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41.2

    Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Kaspersky Endpoint Security "

    Кол-во: 2800

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