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Номер извещения
ГП704899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПНР компрессоров г. Томск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-28 доб. 2385
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
k.nikitin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Кирилл Николаевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПНР компрессоров г. Томск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2017 18:00 GMT +326.04.2017 18:0026.04.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704899Дата и время окончания срока приема заявок ПНР компрессоров г. ТомскБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2017 18:0026.04.2017 18:0026.04.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704899Дата и время вскрытия заявок ПНР компрессоров г. ТомскБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПНР компрессоров г. Томск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ПНР компрессоров г. Томск
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТомскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.13.28.000
F
Документация лота
Кол-во: 1
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