Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома –одна благоустроенная квартира общей площадью не менее 90 кв.м для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» 0851200000621001974

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621001974 Уникальный номер закупки 0851200000621001974 Номер закупки Наименование закупки Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома –одна благоустроенная квартира общей площадью не менее 90 кв.м для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» 0851200000621001974 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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