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Номер извещения
0851200000621001974
Уникальный номер закупки
0851200000621001974
Наименование закупки
Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома –одна благоустроенная квартира общей площадью не менее 90 кв.м для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» 0851200000621001974
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
21.04.2021 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома –одна благоустроенная квартира общей площадью не менее 90 кв.м для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621001974Подведение итогов не позднее Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома –одна благоустроенная квартира общей площадью не менее 90 кв.м для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома –одна благоустроенная квартира общей площадью не менее 90 кв.м для предоставления гражданам по договору найма жилого помещения в рамках государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»
Начальная цена
4 463 370,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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