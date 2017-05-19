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    Главная / Торги / ОЗЦ-017-ИП-17 на право заключения договора на проведение капитального ремонта затворного бака №3 в цеху реагентного хозяйства Метелевских водоочистных сооружений

    ОЗЦ-017-ИП-17 на право заключения договора на проведение капитального ремонта затворного бака №3 в цеху реагентного хозяйства Метелевских водоочистных сооружений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077808Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт затворного бака №3г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705077808

    Уникальный номер закупки

    ОЗЦ-017-ИП-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗЦ-017-ИП-17 на право заключения договора на проведение капитального ремонта затворного бака №3 в цеху реагентного хозяйства Метелевских водоочистных сооружений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    1. Закупочная документация ОЗЦ-017-17

    2. Приложение №1 к ЗД- Техническое задание

    3. Приложение №2 к ЗД - Проект договора

    4. Приложение №2 к договору- Локально сметный расчет

    5. Приложение №3 к ЗД - Формы подачи предложений

    6. Приложение №3.1 к ЗД - Расчет ТМЦ (форма11)

    7. Приложение №4 к ЗД- ККО

    Изменения в извещении

    Изменения_ОЗЦ-017-17_от 15.05.2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-24

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    t.kuznecova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту прочего оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт затворного бака №3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077808Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт затворного бака №3г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 12:0019.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705077808Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт затворного бака №3г. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705077808Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт затворного бака №3г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт затворного бака №3

    Начальная цена

    1 516 035,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, Метелевские водоочистные сооружения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Сроки исполнения договора: в течение 45 дней с момента заключения договора. Срок подготовки приемо-сдаточной документации: в течение 55 календарных дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт затворного бака №3"

    Кол-во: 1

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