Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Сроки исполнения договора: в течение 45 дней с момента заключения договора. Срок подготовки приемо-сдаточной документации: в течение 55 календарных дней с момента заключения договора.