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    Главная / Торги / Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704905

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Ленгазспецстрой»
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 459-90-02 доб. 207

    Факс

    +7 812 459-90-00

    Адрес электронной почты

    GaevaOS@lgss-spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаева Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский район

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский район

    Начальная цена

    295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявок покупателя: с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документаци по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    20.41.32.112

    Средства моющие для автомобилей

    20.41.1

    Глицерин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химическая продукция и смазка"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский район

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский район

    Начальная цена

    295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявок покупателя: г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    20.41.32.112

    Средства моющие для автомобилей

    20.41.1

    Глицерин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химическая продукция и смазка"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. Соловьевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. Соловьевск

    Начальная цена

    295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявок покупателя: с. Соловьевск Амурской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    20.41.32.112

    Средства моющие для автомобилей

    20.41.1

    Глицерин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химическая продукция и смазка"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. Тында

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. Тында

    Начальная цена

    295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявок покупателя: г. Тында Амурская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    20.41.32.112

    Средства моющие для автомобилей

    20.41.1

    Глицерин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химическая продукция и смазка"

    Кол-во: 0

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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