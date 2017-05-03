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Номер извещения
ГП704905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-02 доб. 207
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
GaevaOS@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаева Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский район
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский районСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 1 Благовещенский район
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя: с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
20.59.5
20.59.41.000
20.41.32.112
20.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский район
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский районСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 2 Свободненский район
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя: г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
20.59.5
20.59.41.000
20.41.32.112
20.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. Соловьевск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. СоловьевскСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 3 с. Соловьевск
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя: с. Соловьевск Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
20.59.5
20.59.41.000
20.41.32.112
20.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. Тында
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704905Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 23:5916.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 23:5916.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704905Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. ТындаСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции и смазки для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) в 2017 году ЛОТ 4 г. Тында
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя: г. Тында Амурская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
20.59.5
20.59.41.000
20.41.32.112
20.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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