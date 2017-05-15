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Номер извещения
31705041373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Страхование имущества ОАО «Корпорация «Комета»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 11:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50 доб. 712
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Закупки и тендеры Услуги финансовые прочие, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по страхованию имущества ОАО "Корпорация "Комета"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 10:00 GMT +315.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705041373Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по страхованию имущества ОАО "Корпорация "Комета" г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:01GMT +315.05.2017 10:0115.05.2017 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705041373Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по страхованию имущества ОАО "Корпорация "Комета" г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.05.201726.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705041373Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по страхованию имущества ОАО "Корпорация "Комета" г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705041373Подведение итогов не позднее Закупка услуг по страхованию имущества ОАО "Корпорация "Комета" г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по страхованию имущества ОАО "Корпорация "Комета"
Начальная цена
6 627 608,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
331 380,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
64.99.1
64.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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