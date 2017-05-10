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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705041263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы КонсультантПлюс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1611
Факс
Адрес электронной почты
vyakovlev@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы КонсультантПлюс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 11:00 GMT +310.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705041263Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы КонсультантПлюсМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 11:0010.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705041263Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы КонсультантПлюсМосква
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 16:0019.05.2017 16:0019.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705041263Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы КонсультантПлюсМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы КонсультантПлюс
Начальная цена
4 444 682,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
88 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
62.02.30.000
62.02.9
Документация лота
Кол-во: 50
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