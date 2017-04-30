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    Главная / Торги / ГСМ

    ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2017 12:0030.04.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704889Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (Масла, смазки)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704889

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-54

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    ivanovata@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ГСМ (Масла, смазки)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704889Подведение итогов не позднее ГСМ (Масла, смазки)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГСМ (Масла, смазки)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке. В КП необходимо указать цены без учета транспортных расходов. Транспортные расходы выделить отдельной строкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 1.Повагонная отправка: Станция назначения: Денисовский (РЗД) до станции Нерюнгри грузовая ЖДЯ Код станции: 913507 Код получателя: 6430 Получатель: АО «ГОК «Денисовский» ОКПО: 15270082 В графе «Особые отметки»: обязательно указывать наименование грузоотправителя /собственника груза 2.Контейнерная отправка: Станция назначения: Беркакит ДВ ж/д (до 40 тонн) Код станции: 911408 Код получателя: 6430 Получатель: АО «ГОК «Денисовский» 3.Багажное отделение ОАО РЖД: 4. Транспортной компанией: до склада транспортной компании в г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата по истечении 60 календарных дней после поставки Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    06.10.10.490

    Нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    06

    Добыча сырой нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масла смазочные (нефтяные)"

    Кол-во: 13055

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