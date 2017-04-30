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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП704889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ГСМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-54
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
ivanovata@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГСМ (Масла, смазки)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГСМ (Масла, смазки)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке. В КП необходимо указать цены без учета транспортных расходов. Транспортные расходы выделить отдельной строкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 1.Повагонная отправка: Станция назначения: Денисовский (РЗД) до станции Нерюнгри грузовая ЖДЯ Код станции: 913507 Код получателя: 6430 Получатель: АО «ГОК «Денисовский» ОКПО: 15270082 В графе «Особые отметки»: обязательно указывать наименование грузоотправителя /собственника груза 2.Контейнерная отправка: Станция назначения: Беркакит ДВ ж/д (до 40 тонн) Код станции: 911408 Код получателя: 6430 Получатель: АО «ГОК «Денисовский» 3.Багажное отделение ОАО РЖД: 4. Транспортной компанией: до склада транспортной компании в г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
06.10.10.490
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13055
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