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    Главная / Торги / Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75

    Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 02:3015.05.2017 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704879Дата и время окончания срока приема заявок Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704879

    Уникальный номер закупки

    12100

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 09:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-08

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 02:0031.05.2017 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704879Подведение итогов не позднее Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    приоритет отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    27.90.13

    Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода, применяемые в электротехнике

    25.93.15

    Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с покрытием или проволока с флюсовым сердечником

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг."

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг"

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75"

    Кол-во: 600

    "Позиция 7"

    "Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 8"

    "Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB"

    Кол-во: 50

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