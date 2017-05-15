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Номер извещения
ГП704879
Уникальный номер закупки
12100
Наименование закупки
Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 09:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-08
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 02:0031.05.2017 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704879Подведение итогов не позднее Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроды ОК 46.00.3.0 (ЭСАБ/СВЭЛ) 5,3кг Электроды ОК 46.00.4.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) 6,6кг Электроды ОК 46.00.5.0мм (ЭСАБ/СВЭЛ) Электроды ОК 92.18 (92.05) ф 3,2 ESAB (0,8кг) Электроды ОК 92.05 3,2мм. 1/4 VP 4,8кг. Электроды OK 92.60 4.0 mm ESAB Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=4мм 5кг Электроды ЛЭЗ УОНИ 13/55 d=5мм ГОСТ 9466-75 Электроды ЛЭЗ МР-3 3мм Электроды ЛЭЗ МР-3 ф=4мм ГОСТ 9466-75
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
27.90.13
25.93.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 50
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