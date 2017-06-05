Оказанию услуг в области проведения ремонтных работ АТС и ДСМ Филиала № 10 АО «ГК «Северавтодор»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма и порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту выполнения работ, зафиксированных заказ-нарядом и актом приема-передачи выполненных работ, в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента получения счета Исполнителем Счета, счета-фактуры (при наличии), должны содержать номер и дату настоящего Договора.