Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: 95% стоимости Работ оплачивается в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения) по договору. Оставшиеся 5% стоимости Работ оплачиваются в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения) после разработки технического(их) плана(ов) и постановки на кадастровый учет. Сроки исполнения договора: Выполнение инженерных изысканий, рабочей документации не более 35 календарных дней с момента подписания договора. Оформление земельного участка для выполнения работ и получения разрешения на строительство (заключение и регистрация договора аренды или соглашение о сервитуте и т.п.), оформлению земельного участка для оформления объекта в собственность: не более 90 календарных дней с момента подписания договора.