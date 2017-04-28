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    Главная / Торги / закупка продукции технического назначения для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" для ТВС

    закупка продукции технического назначения для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" для ТВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2017 10:3028.04.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704875Дата и время окончания срока приема заявок закупка продукции технического назначения для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" для ТВСНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704875

    Уникальный номер закупки

    1926

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка продукции технического назначения для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" для ТВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    характеристики позиций

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продукции технического назначения для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" для ТВС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.04.201728.04.2017 12:0028.04.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704875Подведение итогов не позднее закупка продукции технического назначения для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" для ТВСНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продукции технического назначения для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" для ТВС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка DDP с оторочкой платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо велосипедное STELS Energy 26" заднее правое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Колесо велосипедное STELS Energy 26" заднее левое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "ЗИП на велосипед Stels Novigator (цепь приводная 114 звеньев)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Муфта соединительная 50 мм JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый PPRC 25 Valfex (30/10)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду50 SKO05090XX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Труба PP-R Дн 50х8,3 Ру 20 80С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый PPRC 50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Угольник ПП комбинированный ВР 20х1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Муфта ПП комбинированная ВР 25х1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Сгон полипропиленовый (муфта-резьба внутренняя) Ду32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Сгон полипропиленовый (муфта-резьба наружная) Ду20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Сгон полипропиленовый (муфта-резьба наружная) Ду32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Сгон полипропиленовый (муфта-резьба наружная) Ду50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Муфта полипропиленовая переходная 40/32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Угольник полипропиленовый 40*90гр."

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый полипропиленовый 40мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20х3/4" JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25х3/4" ТЕВО"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Муфта переходная внутренняя-наружная 32/25 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Муфтапереходная внутренняя-наружная 32/20 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Муфта переходная внешняя-наружная резьба 25/20 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой 32х1" JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой 25х3/4" JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Муфта комбинированная с наружней резьбой 25х1/2" JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Муфта комбинированная с наружней резьбой 20х3/4" JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Муфта комбинированная с наружней резьбой 20х1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду32 SKO03290XX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду25 SKO02590XX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду20 SKO02090XX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Муфта соединительная 40 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Муфта соединительная 32 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Муфта соединительная 25 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Тройник переходной 32х25х32 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Тройник 32 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Тройник 25 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Тройник 20 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Труба полипропиленовая 40 рп20 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Труба полипропиленовая 32 рп20 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Труба полипропиленовая 25 рп20 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Труба полипропиленовая PN-20 JAKKO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Ножницы по металлу (правые) 698/R 248 Force"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Клапан впрыска реагента до 80 л/ч ПП-Керамика арт.SVA0030002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Клапан впрыска реагента A02, ПП/ПВХ – Витон Арт. 2144029"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Рулетка Профи FIT-17428 7.5 м х 25 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Штангенциркуль ШЦ-2- 300 0.05 губ.90мм ЧИЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Теплоизоляция из синтетического каучука РУ-ФЛЕКС СТ(Стандарт), 13х035 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Теплоизоляция из синтетического каучука РУ-ФЛЕКС СТ (стандартный)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Батарейка литиевая Minamoto ER26500/C1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" СВС-10SL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" Аргон-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Уплотнительное кольцо поз.107 спецификации насоса SEG 40.40.2.50B"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Батарейка литиевая Minamoto ER14335/C1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Круг шлифовальный ЛУГА-АБРАЗИВ 1 250 Х 25 Х 32 63С 40 K,L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Картридж Гейзер БА10SL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Колесо велосипедное STELS Energy 26" заднее правое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Колесо велосипедное STELS Energy 26" заднее левое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "ЗИП на велосипед Stels Novigator (цепь приводная 114 звеньев)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Муфта соединительная 50 мм JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20х3/4" JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25х3/4" ТЕВО"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Муфта переходная внутренняя-наружная 32/25 JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Муфтапереходная внутренняя-наружная 32/20 JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Муфта переходная внешняя-наружная резьба 25/20 JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой 32х1" JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой 25х3/4" JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 67"

    "Муфта комбинированная с наружней резьбой 25х1/2" JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Муфта комбинированная с наружней резьбой 20х3/4" JAKKO"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Муфта комбинированная с наружней резьбой 20х1/2""

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду32 SKO03290XX"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду25 SKO02590XX"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду20 SKO02090XX"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Муфта соединительная 40 JAKKO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 74"

    "Муфта соединительная 32 JAKKO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 75"

    "Муфта соединительная 25 JAKKO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 76"

    "Муфта переходная внутренняя-наружная 32/25 JAKKO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 77"

    "Труба полипропиленовая 40 рп20 JAKKO"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Труба полипропиленовая 32 рп20 JAKKO"

    Кол-во: 200

    "Позиция 79"

    "Труба полипропиленовая 25 рп20 JAKKO"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Труба полипропиленовая PN-20 JAKKO"

    Кол-во: 200

    "Позиция 81"

    "Ножницы по металлу (правые) 698/R 248 Force"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Клапан впрыска реагента до 80 л/ч ПП-Керамика арт.SVA0030002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Клапан впрыска реагента A02, ПП/ПВХ – Витон Арт. 2144029"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Штангенциркуль ШЦ-2- 300 0.05 губ.90мм ЧИЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Теплоизоляция из синтетического каучука РУ-ФЛЕКС СТ(Стандарт), 13х035 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Теплоизоляция из синтетического каучука РУ-ФЛЕКС СТ (стандартный)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 87"

    "Уплотнительное кольцо поз.107 спецификации насоса SEG 40.40.2.50B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Круг шлифовальный ЛУГА-АБРАЗИВ 1 250 Х 25 Х 32 63С 40 K,L"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Рулетка Профи FIT-17428 7.5 м х 25 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 90"

    "Батарейка литиевая Minamoto ER26500/C1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 91"

    "Кран шаровый PPRC 25 Valfex (30/10)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Уголок полипропиленовый 90 град Ду50 SKO05090XX"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Труба PP-R Дн 50х8,3 Ру 20 80С"

    Кол-во: 60

    "Позиция 94"

    "Угольник ПП комбинированный ВР 20х1/2""

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Муфта ПП комбинированная ВР 25х1/2""

    Кол-во: 25

    "Позиция 96"

    "Сгон полипропиленовый (муфта-резьба наружная) Ду20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Сгон полипропиленовый (муфта-резьба наружная) Ду32"

    Кол-во: 15

    "Позиция 98"

    "Сгон полипропиленовый (муфта-резьба наружная) Ду50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Угольник полипропиленовый 40*90гр."

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "Кран шаровый полипропиленовый 40мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "Батарейка литиевая Minamoto ER14335/C1"

    Кол-во: 40

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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012575
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    586354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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