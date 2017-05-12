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Номер извещения
ГП704874
Уникальный номер закупки
112-Т-2017
Наименование закупки
Тендер 112-Т-2017 _ Поставка трубной продукции для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 08:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3825
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nelya.Malceva@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Неля Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка трубной продукции для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 21:00 GMT +312.05.2017 21:0012.05.2017 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704874Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 21:0012.05.2017 21:0012.05.2017 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704874Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 16:0005.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704874Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704874Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции для объекта: "Система напорных нефтепроводов "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Площадка ПСП. Корректировка", расположенного на стройке: "Обустройство нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с заказной спецификацией и техническими требованиями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с заказной спецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06.10.10.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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