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    Главная / Торги / Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17

    Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2014 12:0017.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406334Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406334

    Уникальный номер закупки

    10/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке

    Однолинейная схема

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-74

    Факс

    +7 812 322-80-49

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горковенко Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2014 12:00 GMT +317.07.2014 12:0017.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406334Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2014 12:0017.07.2014 12:0017.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406334Дата и время вскрытия заявок Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17Колпино

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2014 17:0023.07.2014 17:0023.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406334Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201423.07.2014 17:0023.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406334Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по капитальному ремонту щита 380 В РП-17

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 30%, расчет в течение 60 календарных дней от даты подписания атка о приемке выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖЭК
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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