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    Главная / Торги / Инструмент

    Инструмент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406333Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента согласно приложенного перечня КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406333

    Уникальный номер закупки

    07/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Инструмент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 340-60-77

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    Denisov@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента согласно приложенного перечня

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2014 08:00 GMT +304.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406333Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента согласно приложенного перечня Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2014 08:0004.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406333Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента согласно приложенного перечня Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2014 13:0007.07.2014 13:0007.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406333Подведение итогов не позднее Поставка инструмента согласно приложенного перечня Красноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    07.07.201407.07.2014 13:0007.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406333Подведение итогов не позднее Поставка инструмента согласно приложенного перечня Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента согласно приложенного перечня

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемого перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярск, Березовка, Береговая 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в срок 30 календарных дней, отсрочка платежа в течении 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензопила Союз (шина 455 мм)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Биты с торцевыми головками для шуруповёрта 10*45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Валик малярный 100 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Валик малярный 150 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Валик малярный 250 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Гибкий нагреватель (500х850) 11 020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Долото (SDS-Plus) 20 х 250 мм ТАМО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Домкрат ДГА100П150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Дрель электрическая BUR2-102 Е "SPARKY""

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Дрель электрическая STERN ID13 DN-C 550W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Затвор топливного бака на бензопилу Shtil MS361"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Звездочка Husqvarna ведущая 325 T-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Звездочка ведущая Хускварна 501598002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кисть плоская 120*30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Ключ баллонный 24х38 ИП-524 (Зил)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Ключ гаечный 10х12 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Ключ гаечный 12х13 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Ключ гаечный 12х14 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Ключ гаечный 17х19 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Ключ гаечный 19х22 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Ключ гаечный 22х24 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Ключ гаечный 24х27 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Ключ гаечный 27х30 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Ключ гаечный 30х32 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Ключ гаечный 32х36 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Ключ гаечный 36х41 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Ключ гаечный 41х46 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Ключ гаечный комбинированный 10х10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Ключ гаечный комбинированный 11х11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Ключ гаечный комбинированный 12х12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Ключ гаечный комбинированный 13х13"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Ключ гаечный комбинированный 14х14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Ключ гаечный комбинированный 15х15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Ключ гаечный комбинированный 17х17"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Ключ гаечный комбинированный 19х19"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Ключ гаечный комбинированный 22х22"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Ключ гаечный комбинированный 24х24"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Ключ гаечный комбинированный 27х27"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Ключ гаечный комбинированный 30х30"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Ключ гаечный комбинированный 32х32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Ключ гаечный омедн. 11х13 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Ключ гаечный омедн. 19х22 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Ключ гаечный омедн. 21х23 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Ключ гаечный омедн. 22х24 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Ключ гаечный омедн. 7х8 с открытым зевом двусторонний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Ключ гаечный разводной КР-36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Ключ гаечный торцевой 24 односторонний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Ключ гаечный торцевой 24х27 двухсторонний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Ключ гаечный торцевой 36 односторонний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Ключ гаечный торцевой 41 односторонний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Ключ трубный рычажный КТР 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Конический колпачёк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Круг 115*2,5*22 14А 63 СТ отрезной"

    Кол-во: 55

    "Позиция 54"

    "Круг 125*3,2*32 отрезной армир."

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Круг 125*3*32 отрезной армир."

    Кол-во: 19

    "Позиция 56"

    "Круг 14 А 25СТ 1Б для заточки пил"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Круг 150*20*32 64С 40К заточной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Круг 250*32*32 64С наждачный мелкозернистый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Круг 350*40*127 25 А шлифовальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Круг 400*4*32 отрезной армир."

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 102

    "Позиция 62"

    "Лопата совковая угольная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 67

    "Позиция 64"

    "Молоток сл. с кр.б. 800гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Мотыга"

    Кол-во: 42

    "Позиция 66"

    "Набор гаечных КГД-12 двухсторонних ключей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Набор головок 8/27"

    Кол-во: 13

    "Позиция 68"

    "Набор головок 8/41 (НИЗ №2+Г-36+Г-41)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Набор инструмента релейщика РЗА-У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Набор кистей молярных 10 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Набор ключей 6-32 гаечных кольцевых двухсторонних"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Набор ключей комбинированных"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Набор ключей рожковых 6-36"

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "Набор метчиков от 2 до 10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Набор надфилей 5 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Набор надфилей 7 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Набор отверток 14шт (L 64-140) 4 шлицевых и 3 крестовых"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Набор отверток 5 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Набор отверток 7 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Набор сверл 0,3-8 мм (0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Набор сверл 1-13 мм, 25 шт. с титановым покр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Набор слесарного инструмента Универсал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Набор торцевых головок с аксесуарами 1/2" 24 предмета D 19 WAU-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Набор ударных головок глубоких 1/2" 13пр. 10-30мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Набор электрика №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Напильник круглый 150 №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Напильник плоский 150 №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Напильник плоский 200 №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Напильник полукруглый 200 №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Насос НРГ7035 ручной гидравлический 3,5л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Нож монтерский НМ-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Ножовка по дереву 500 мм шаг 8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Отбойный молоток MAKITA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Пакет аккумуляторов SONEL NI-MH-4.8B 3A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Пакет аккумуляторов SONEL NI-MH-7.2B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Паяльник 220 В 40 Вт электрический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Перфоратор Makita HR 2610 (HR2610)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Пила двуручная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Плоскогубцы диэлектрические до 1000В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Полотно ножовочное 300 мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 101"

    "Полотно ножовочное 300 мм шаг 1,25мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 102"

    "Полотно ножовочное 300 мм шаг 1,60мм"

    Кол-во: 19

    "Позиция 103"

    "Рулетка 10 м металлическая лента"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Рулетка 3 м металлическая лента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Сверло ЦХ d=14 с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Сферический колпачёк"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Топор 1,4 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Угольник слесарный 250х160 2 кл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Фильтр воздушный на бензопилу "Husqvarna 365H""

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Фильтр воздушный на бензопилу "Shtil""

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Фильтр масляный на бензопилу "Husqvarna 365H""

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Фильтр масляный на бензопилу "Shtil""

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Фильтр топливный на бензопилу "Husqvarna 365H""

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Фильтр топливный на бензопилу "Shtil""

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Цепь в бухте 36РМХ 3/8 -1.6 для продольной распиловки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Шина 40 см, 3/8,1,6мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Шина Husqvarna 15" .325-1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Шина Хускварна 18" (3/8" 1,5мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Щетка металлическая 3-х рядная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Щетка металлическая 5-ти рядная"

    Кол-во: 45

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    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    19
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014198
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства: СТНГ-2029.3-НС-ОМ (МГ «Этап 5.1. УКПГ-2 (Ковыктинское ГКМ)»
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства:...
    593417
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:20(GMT+03:00)
    3 231 007
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014231
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1....
    593583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080922
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100566)
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2"...
    593575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    93 280 188
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211020828
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения контролируемой зоны аэропорта АО «Международный аэропорт «Краснодар».
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения...
    583966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080934
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация размещения в отелях при направлении сотрудников в служебные командировки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация...
    593578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    36 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080939
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд Пушкинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" (210/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд...
    593579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 598 387
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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