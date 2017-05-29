Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ок выполнения работ: Начало работ: с момента подписания акта приема-передачи объекта. Окончание работ: - срок окончания СМР - до 29.09.17 г.; - срок окончания всего комплекса работ - до 30.11.17 г. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). Гарантийный срок: Гарантийный срок на выполняемые работы и результат работ составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость работ по договору в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.