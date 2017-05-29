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    Главная / Торги / открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068128Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705068128

    Уникальный номер закупки

    55

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 07:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение № 3 - Проект договора

    Приложение № 4 - Основные формы документов

    Приложение № 5 - Квалификационные критерии

    Приложение № 6 - Порядок оценки и сопоставления предложений

    Изменения в извещении

    Информационная карта

    Приложение 1 - Техническое задание

    Приложение 2 - Сметные расчеты

    Приложение 4.1. Расчет стоимости строительства

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068128Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068128Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2017 10:0029.07.2017 10:0029.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068128Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201729.07.2017 10:0029.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068128Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург"

    Начальная цена

    17 955 849,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ок выполнения работ: Начало работ: с момента подписания акта приема-передачи объекта. Окончание работ: - срок окончания СМР - до 29.09.17 г.; - срок окончания всего комплекса работ - до 30.11.17 г. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). Гарантийный срок: Гарантийный срок на выполняемые работы и результат работ составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость работ по договору в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водовода Ду600мм по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции, г. Оренбург" "

    Кол-во: 1

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