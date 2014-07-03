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    Главная / Торги / Хозяйственные товары

    Хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2014 08:0003.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406331

    Уникальный номер закупки

    05/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 340-52-40

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    paa@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Правдивцева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2014 08:00 GMT +303.07.2014 08:0003.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2014 09:0003.07.2014 09:0003.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406331Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2014 19:5905.08.2014 19:5905.08.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406331Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201405.08.2014 19:5905.08.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406331Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г.Красноярск, п.Березовка, Береговая 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка в июле 2014г, отсрочка платежа 45 дней, доставка включена в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DN

    ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг душевой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Знак "Место курения""

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Знак "Напряжение 380/220""

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Стиральная машина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Таз 9л пластмассовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Ткань вафельная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Антистатик Не прилипай"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Бак 35л пластмассовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бельё постельное 1,5 сп."

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Брезент (ширина 5м) плотность 575 гр/м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Брезент СКПВ 1252"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "Бумага туалетная"

    Кол-во: 1943

    "Позиция 13"

    "Бязь отбеленная"

    Кол-во: 284

    "Позиция 14"

    "Ведро 12л оцинкованное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Веник-сорго"

    Кол-во: 22

    "Позиция 16"

    "Ветошь обтирочная"

    Кол-во: 309

    "Позиция 17"

    "Выпуск 30718055 для раковины"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Выпуск для ванны"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Дезинфицирующее средство Жавель Син (JAVEL CHIN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Ерш унитазный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Замок 3В1-2 врезной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Замок ВС-275 навесной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Замок ЗВ-4-5 врезной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Замок навесной с тросом"

    Кол-во: 18

    "Позиция 25"

    "Замок Полис-11 эл.-механический, накладной, снаружи клю"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "Замок Полис-13 эл.-механический, врезной, 12 В/500 мА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Знак "Аварийной остановки""

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Знак "Заземлено" №2.5.10."

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Знак "Запрещается пить воду""

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Знак "Запрещается пользоваться открытым огнем""

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Знак "Не включать работа на линии" №2.5.11."

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Знак "Не влезай убьёт" №2.5.1."

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Калгон 500"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Крем д/рук Бархатный ручки 80мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Крепление для унитаза"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Лента оградительная 70 мм ширина"

    Кол-во: 134

    "Позиция 37"

    "Лента светоотражающая 50 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Лопата снеговая деревянная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Маховик бытовой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Мешки для мусора 30 л"

    Кол-во: 52

    "Позиция 41"

    "Мойка фаянсовая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Мойка эмалир. с кронштейном"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Мочалка металлическая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Моющее средство Белизна"

    Кол-во: 23

    "Позиция 45"

    "Моющее средство Доместос"

    Кол-во: 79

    "Позиция 46"

    "Моющее средство Пемолюкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Моющее средство Ферри"

    Кол-во: 70

    "Позиция 48"

    "Мыло жидкое"

    Кол-во: 36

    "Позиция 49"

    "Мыло туалетное"

    Кол-во: 4182

    "Позиция 50"

    "Мыло хозяйственное"

    Кол-во: 2585

    "Позиция 51"

    "Нож кухонный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Нож универс метал с выдвиж лезвием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Ножницы 135 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Ножницы 250 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Освежитель воздуха"

    Кол-во: 82

    "Позиция 56"

    "Освежитель воздуха "Вишня""

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Отбеливатель БОС"

    Кол-во: 9

    "Позиция 58"

    "Отбеливатель Доместос"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Пакет ПВД 250х400 мм 40 мкм"

    Кол-во: 63126

    "Позиция 60"

    "Паста для рук очищающая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Пистолет для пены"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Плакат "Безопасность работ на высоте""

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Плакат "Заземление и защитные меры электробезопасности""

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Плакат "Первая реанимационная и первая медицинская помо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Плакат "Первичные средства пожаротушения""

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Плакат "Пожарная безопасность""

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Плакат "Приемы работы с огнетушителем""

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Плакат "Техника безопасности грузоподъемных работ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Плакат "Электробезопасность при напряжении до 1000 В""

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Пленка п/э 150мкм"

    Кол-во: 1980

    "Позиция 72"

    "Пленка п/э 200мкм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Пленка п/э армированная 2м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 74"

    "Плечики"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Подводка гибкая (горячая/холодная вода) 1/2' 1000 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 76"

    "Подводка гибкая (горячая/холодная вода) 1/2' 1200 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Подводка гибкая (горячая/холодная вода) 1/2' 500 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Подводка к смесителю 0,6 м (дл)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Подводка к смесителю 0,6 м (кор)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "Полироль для мебели"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Полотенца бумажные"

    Кол-во: 51

    "Позиция 82"

    "Полотенце махровое"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Полотно нетканое"

    Кол-во: 220

    "Позиция 84"

    "Порошок BONUS стиральный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 85"

    "Порошок стиральный"

    Кол-во: 575

    "Позиция 86"

    "Порошок стиральный Персил авт 450 гр"

    Кол-во: 14

    "Позиция 87"

    "Порошок стиральный универсальный ПЕМОС"

    Кол-во: 11

    "Позиция 88"

    "Прищепки для белья"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Салфетка"

    Кол-во: 15

    "Позиция 90"

    "Салфетки микрофибра"

    Кол-во: 60

    "Позиция 91"

    "Сиденье на унитаз"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Сифон"

    Кол-во: 9

    "Позиция 93"

    "Смеситель для душа"

    Кол-во: 14

    "Позиция 94"

    "Смеситель для раковины"

    Кол-во: 14

    "Позиция 95"

    "Смеситель для ванн-душа одноручк.хром"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Смеситель для мойки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Средство для мытья посуды Fairy oxy, 500 г, Зеленое яблоко"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Средство для посудомоечной машины Сомат 30табс"

    Кол-во: 12

    "Позиция 99"

    "Средство для стекол"

    Кол-во: 21

    "Позиция 100"

    "Средство для уборки Mr.Proper универсальное, 400 г, порошок , лимон"

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "Средство защиты от комаров "Раптор"(жидкий) флак.с роз."

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "Унитаз компактный белый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Утюг электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Фал капроновый D 10 мм."

    Кол-во: 56

    "Позиция 105"

    "Цилиндровая сердцевина замка на замок ЗВ-4-5 (врезной)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 106"

    "Цилиндровая сердцевина замка на замок ЗВ1-2 (врезной)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Часы "Салют" А6-051 настенные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Черенок для щетки деревянный D=22 мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 109"

    "Чистящее средство Пемо Люкс"

    Кол-во: 13

    "Позиция 110"

    "Швабра для мытья окон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Шланг Вадима UW01209D1C 1500 мм хром"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Шланг гофрированный d 100 мм L-5 м ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Шланг гофрированный d 80 мм L-5 м ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Шланг гофрированный сантехнический"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "Шпагат банковский полированный диаметр 1,5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Шпагат полипропиленовый Д 5-6 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 117"

    "Штора для ванны"

    Кол-во: 28

    "Позиция 118"

    "Щетка для подметания пола"

    Кол-во: 39

    "Позиция 119"

    "Щетка полотерная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Щетка сметка большая"

    Кол-во: 32

    "Позиция 121"

    "Вентилятор Polaris"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Конвектор ЭВУБ-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Обогреватель инфракрасный Frico IR 6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Стиральная машина с центрифугой"

    Кол-во: 2

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    5 848 533
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:20(GMT+03:00)
    3 231 007
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014231
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1....
    593583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080922
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100566)
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2"...
    593575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    93 280 188
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211020828
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения контролируемой зоны аэропорта АО «Международный аэропорт «Краснодар».
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения...
    583966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080934
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация размещения в отелях при направлении сотрудников в служебные командировки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация...
    593578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    36 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080939
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд Пушкинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" (210/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд...
    593579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 598 387
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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