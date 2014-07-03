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Номер извещения
ГП406331
Уникальный номер закупки
05/2014
Наименование закупки
Хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 923 340-52-40
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
paa@vrgm.net
Ф.И.О. контактного лица
Правдивцева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2014 08:00 GMT +303.07.2014 08:0003.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2014 09:0003.07.2014 09:0003.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406331Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров Красноярск
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 19:5905.08.2014 19:5905.08.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406331Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г.Красноярск, п.Березовка, Береговая 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
DN
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
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