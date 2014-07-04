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    Главная / Торги / Оборудование вспомогательное

    Оборудование вспомогательное

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2014 08:3004.07.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования вспомогательного КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406328

    Уникальный номер закупки

    04/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование вспомогательное

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 340-52-40

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    paa@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Правдивцева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования вспомогательного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2014 08:30 GMT +304.07.2014 08:3004.07.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования вспомогательного Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2014 09:0004.07.2014 09:0004.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406328Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования вспомогательного Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2014 13:0008.07.2014 13:0008.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406328Подведение итогов не позднее Поставка оборудования вспомогательного Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.201408.07.2014 13:0008.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406328Подведение итогов не позднее Поставка оборудования вспомогательного Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования вспомогательного

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г.Красноярск, п.Березовка, ул.Береговая 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 45 дней, стоимость доставки включена в стоимость ТМЦ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Edic-mini Tiny A45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Sony ICD-UX502"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "VideoNET SM-IP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Бесконтактный выключатель ВБИ-М12-60С-1111-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Блок бесперебойного питания Скат 1200И7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Болид С2000-USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Видеорегистратор CTV-H7208 8-ми канальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Видеорегистратор Neoline DVR 1000SA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Демеркуризационный набор DEMERKIT SKM-50 (50 м2, 5 лет)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Домкрат 3151-3913010-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Замена HASP-ключа VideoNET с версии 8.3 на версию 8.7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кнопка PUSH EXIT (PB-26) запрос на выход"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Контейнер 3-х тонный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Контейнеры ГСК – РЛ для транспортировки ртутных ламп ЛБ, ДРЛ (500 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Контролер доступа С-2000/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Контроллер КТМ-1023 управления доступом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кран раздаточный АТЗ Ду-32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Кран топливораздаточный OPW0011-ALPI940L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Лампа LM90021S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Линейка ПСК-ЛГ для регулировки схождения колес"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Набор инструмента универсальный 127 предметов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Нефтесорбирующие боны с карабинами БОН-НП 3/20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Панель MB-DB25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Пластырь радиальный  ПР 130 130x180"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Плата видеозахвата - VN TitanVN16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Пломба "КЛИПСИЛ" одноразовая номерная"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 27"

    "Пломба свинцовая 10мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Преобразователь интерфейсов C2000-Ethernet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Преобразователь напряжения для видеокамер PN-12-0,4"

    Кол-во: 42

    "Позиция 30"

    "Приспособление для зарядки цилиндров подвесок 540-3924370-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Пылесос промышленный MAKITA 449"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Рабочая лампа VEGA POWER72 90157"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Рукав ТРК Ду-25 низкотемпературный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Считыватели Matrix-II EH"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Считыватель IronLogic CP-Z-2L (накладной)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Считыватель КТМ-НЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Сырая резина (починочная) каландрованная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Телекамера 5" DS-2AE5168-A скоростная купольная с комплектом монтажа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Телекамера 5" DS-2AE5168-A скоростная купольная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Телекамера цветная Vesta VC-415"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Тренога, оцинкованная ST90157"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Устройство ПЗУ-М пускозарядное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шлейф VN-BNC-Cable"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Электромагнитный замок Олевс М1-400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Электромеханический замок Полис-12М"

    Кол-во: 2

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