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    Главная / Торги / Запасные части к автомобилям КАМАЗ

    Запасные части к автомобилям КАМАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406329Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.КрасноярскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406329

    Уникальный номер закупки

    03/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к автомобилям КАМАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 338-60-94

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    Kovalev@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Анатолий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2014 08:00 GMT +304.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406329Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2014 08:0004.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406329Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2014 13:0007.07.2014 13:0007.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406329Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201407.07.2014 13:0007.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406329Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. Красноярск, п. Березовка, ул. Береговая 30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа минимум 30 дней. Доставка должна быть включена в стоимость товара. Поставка должна быть произведена до 31.07.2014
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка башмака"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Выключатель ВЗХ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка крепления амортизатора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Втулка ушка рессоры"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Амортизатор в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Бачок главного цилиндра привода сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Блок электромагнитных клапанов БЭК 37.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вкладыш кулака шарнира"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Включатель гидромуфты в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Вкючатель противотуманных фар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Водоотделитель в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Гайка стремянки задней рессоры"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Генератор 3142.3771"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Генератор с пальцем в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Гидромотор ГМШ 32-3-Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Головка передней тяги управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Головка цилиндра с клапанами в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Диафрагма механизма блокировки межосевого дифференциала"

    Кол-во: 13

    "Позиция 19"

    "Диск ведомый сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Диск нажимной с кожухом в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Диск шарнира"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Заклепка"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 23"

    "Зеркало заднего вида в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором, тип 24/20, в сборе"

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "Камера тормозная тип 24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клапан 6606-8026070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Клапан в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Клапан защитный четырехконтурный в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Клапан перепускно"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Клапан редукционный управления механизмом в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Коленвал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Колодка тормоза с накладками в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Кольцо опорного подшипника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное гильзы верхнее"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Кольцо упорное кулака шарнира в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Комбинация приборов 281.3801 ТУ37.003.670-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Комплект вкладышей коренных"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Комплект вкладышей шатунных"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Комплект запасных частей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Комплект колец фирмы «GОЕТZЕ»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Компрессор 53205-3509015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Корпус заднего подшипника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Корпус масляного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Кран отопления в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Кран распределительный топливный в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 961.723.100.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Кран управления делителем передач с тросом в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Крестовина карданного вала в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Кулак внутренний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Кулак поворотный правый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Кулак шарнира переднего моста наружный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Лампа"

    Кол-во: 190

    "Позиция 55"

    "Лампа"

    Кол-во: 260

    "Позиция 56"

    "Лампа"

    Кол-во: 140

    "Позиция 57"

    "Лампа"

    Кол-во: 59

    "Позиция 58"

    "Манжета"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Манжета поршня главного цилиндра управления сцеплением"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Манжета с пружиной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Манжета с пружиной в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Манжета с пружиной в сборе (левого)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 63"

    "Мембрана со штоком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Механизм рулевого управления в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Накладка фрикционная"

    Кол-во: 130

    "Позиция 66"

    "Насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Насос водяной в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Насос гидроусилителя руля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Насос масляный с маслозаборником в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Насос топливный высокого давления (ТНВД)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Палец рулевой в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Патрубок 5511-8604087-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "ПГУ 5320-1609510"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Пластина задняя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Пластина передняя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Повторитель боковой указателя поворота УП 101-В-ХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Подушка подвески раздаточной коробки в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Подшипник 256706 VBF з.ступица 2108"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Подшипник 306 шариковый радиальный однорядный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Подшипник НК 455220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Подшипник роликовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Подшипник роликовый конический однорядный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Подшипник роликовый конический однорядный 6-7610 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Подшипник роликовый конический однорядный ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Подшипник роликовый конический однорядный ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Подшипник роликовый конический однорядный с большим углом конуса ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Подшипник роликовый конический однорядный с большим углом конуса ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Подшипник роликовый радиальный с длинными цилиндрическими роликами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Подшипник роликовый упорный с коническими роликами в кожухе 229910К1С17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Подшипник сферический 0635.285.037"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Подшипник шариковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный 206"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала верхнее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала нижнее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Прерыватель указателей поворота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Прокладка впускного коллектора"

    Кол-во: 36

    "Позиция 102"

    "Прокладка г/блока стальной каркас ЕВРО"

    Кол-во: 40

    "Позиция 103"

    "Прокладка картера масляного"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Прокладка крышки головки цилиндра"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Прокладка патрубка коллектора"

    Кол-во: 200

    "Позиция 106"

    "Распылитель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 107"

    "Реле 901.3747 ТУ37.003.1418-94"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Реле блокировки стартера"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Ремень привода генератора и водяного насоса"

    Кол-во: 30

    "Позиция 110"

    "Рессора 5320-5001080 заднего крепления кабины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Рессора передняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Рукав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Рукав"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Рукав высокого давления в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Рычаг регулировочный заднего тормоза в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Рычаг регулировочный тормоза левый в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Сальник шаровой опоры в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Стартер AZF 4554"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Стартер HEF95-L24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Стекло 343711201 фары евро"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Стекло 5320-5206010 ветрового окна"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Стекло ветровое окна"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Ступица переднего колеса с тормозным барабаном"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Суппорт заднего тормоза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Суппорт переднего тормоза правый в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Теплообменник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Термостат ТС 107.1306100-01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 128"

    "Топливный насос низкого давления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором тип 30/24"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Тройник 861033"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Тройник 861349"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Тройник861035"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Труба 740.3509290-20 подвода охлаждающей жидкости к компрессору"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Трубка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Трубка высокого давления насоса гидроусилителя руля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Трубка мед. 10*1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Трубка подвода масла, ЕАЛР. 302 646.004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Трубка тормозная полихлорвиниловая ПХВ d10х1мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Трубка тормозная полихлорвиниловая ПХВ d12х1мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Трубка тормозная полихлорвиниловая ПХВ d6х1мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Трубка тормозная полихлорвиниловая ПХВ d8х1мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Турбокомпрессор S2В/7624 ТАЕ/0,76D9 левый 314448"

    Кол-во: 8

    "Позиция 143"

    "Турбокомпрессор S2В/7624 ТАЕ/0,76D9 правый 314450"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Тяга 5320-3414052 поперечная рулевой трапеции"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Тяга поперечная (механизм переключения передач)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Тяга рулевой трапеции в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Тяга с наконечником"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Указатель УБ170 34-3806010 У-ХЛ уровня топлива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Усилитель 5320-1609510 пневмогидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Ушко с втулкой в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 151"

    "Ушко со втулками и манжетами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Фара в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Фара головная 342.3711 ТУ37.003.1000-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Фара прожектор 2012.3711"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Фара противотуманная ФГ 152-А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Фильтр масляный с теплообменником в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Фитинг прямой D 10 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Фитинг прямой D 12 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Фитинг прямой D 6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 160"

    "Фитинг прямой D 8 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 161"

    "Фитинг тройной D 10 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Фитинг тройной D 6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Фитинг тройной D 8 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Фитинг угловой D 12 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Фитинг угловой D 6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Фитинг угловой D 8 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Фланец ведущий ступицы переднею колеса"

    Кол-во: 7

    "Позиция 168"

    "Фонарь задний правый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Форсунка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Форсунка ЕВРО"

    Кол-во: 8

    "Позиция 171"

    "Хомут 32-50/12-C7W1 с червячной резьбой DIN 3017 TORRO"

    Кол-во: 50

    "Позиция 172"

    "Хомут с червячной резьбой DIN 3017"

    Кол-во: 50

    "Позиция 173"

    "Хомут ТОRRО 60-80/12-С7W1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 174"

    "Хомут ТОRRО70-90/12-С7W1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Шайба мед 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Шайба мед 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Шайба мед. форсунки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 178"

    "Шарнир реактивной штанги"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Шарнир шаровой 0501204714 (ZF)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Шестерня ведомая привода ТНВД в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Шланг 5320-3506060-10 тормозной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Шланг 5320-3929010-02 подкачки 12м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 183"

    "Шланг 5410-3506342 (3,5 м) гибкий п/прицепа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Шланг гибкий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 185"

    "Шланг низкого давления передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Шланг соединительный к манометру в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Шланг угловой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Штанга реактивная в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 189"

    "Щетка"

    Кол-во: 9

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