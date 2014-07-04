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Номер извещения
ГП406329
Уникальный номер закупки
03/2014
Наименование закупки
Запасные части к автомобилям КАМАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 923 338-60-94
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
Kovalev@vrgm.net
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Анатолий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2014 08:00 GMT +304.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406329Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2014 08:0004.07.2014 08:0004.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406329Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.Красноярск
Подведение итогов не позднее
07.07.2014 13:0007.07.2014 13:0007.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406329Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Красноярск, п. Березовка, ул. Береговая 30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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