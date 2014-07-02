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Номер извещения
ГП406325
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Закупка подшипниковой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-61-83
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Shevchenko@uralmach.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Валерий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подшипник 3656 - 2 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2014 13:00 GMT +302.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406325Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник 3656 - 2 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2014 13:0002.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406325Дата и время вскрытия заявок Подшипник 3656 - 2 шт.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 13:0003.07.2014 13:0003.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406325Подведение итогов не позднее Подшипник 3656 - 2 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипник 3656 - 2 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подшипник 3656 - 2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Подшипник 1097784М - 4 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2014 13:00 GMT +302.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406325Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник 1097784М - 4 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2014 13:0002.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406325Дата и время вскрытия заявок Подшипник 1097784М - 4 шт.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 13:0003.07.2014 13:0003.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406325Подведение итогов не позднее Подшипник 1097784М - 4 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипник 1097784М - 4 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подшипник 1097784М - 4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Подшипник 9019452К - 2 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2014 13:00 GMT +302.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406325Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник 9019452К - 2 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2014 13:0002.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406325Дата и время вскрытия заявок Подшипник 9019452К - 2 шт.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 13:0003.07.2014 13:0003.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406325Подведение итогов не позднее Подшипник 9019452К - 2 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипник 9019452К - 2 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подшипник 9019452К - 2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Подшипник 10078/850М - 4 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2014 13:00 GMT +302.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406325Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник 10078/850М - 4 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2014 13:0002.07.2014 13:0002.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406325Дата и время вскрытия заявок Подшипник 10078/850М - 4 шт.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 13:0003.07.2014 13:0003.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406325Подведение итогов не позднее Подшипник 10078/850М - 4 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипник 10078/850М - 4 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подшипник 10078/850М - 4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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