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Номер извещения
31705087516
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для приготовления и дозирования флокулянта для 2-го речного водозабора для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Барнаул
Закупки и тендеры Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
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Поставка оборудования для приготовления и дозирования флокулянта в комплекте: станция дозирования; установка для приготовления флокулянта; насос-дозатор; шкафа управления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для приготовления и дозирования флокулянта в комплекте: станция дозирования; установка для приготовления флокулянта; насос-дозатор; шкафа управленияг. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087516Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для приготовления и дозирования флокулянта в комплекте: станция дозирования; установка для приготовления флокулянта; насос-дозатор; шкафа управленияг. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087516Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для приготовления и дозирования флокулянта в комплекте: станция дозирования; установка для приготовления флокулянта; насос-дозатор; шкафа управленияг. Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201728.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087516Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для приготовления и дозирования флокулянта в комплекте: станция дозирования; установка для приготовления флокулянта; насос-дозатор; шкафа управленияг. Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для приготовления и дозирования флокулянта в комплекте: станция дозирования; установка для приготовления флокулянта; насос-дозатор; шкафа управления
Начальная цена
5 097 317,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.29.31
28.29.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка флокулятра на 6 проб в комплекте с дозатором коагулянта и стаканами высокими (6шт) на объект "Оборудование 2-го речного водозабора, Змеиногорский тракт,91е (дозирование флокулянта, реконструкция РУ-0,4кВ)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка флокулятра на 6 проб в комплекте с дозатором коагулянта и стаканами высокими (6шт) на объект "Оборудование 2-го речного водозабора, Змеиногорский тракт,91е (дозирование флокулянта, реконструкция РУ-0,4кВ)"г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087516Дата и время вскрытия заявок Поставка флокулятра на 6 проб в комплекте с дозатором коагулянта и стаканами высокими (6шт) на объект "Оборудование 2-го речного водозабора, Змеиногорский тракт,91е (дозирование флокулянта, реконструкция РУ-0,4кВ)"г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087516Подведение итогов не позднее Поставка флокулятра на 6 проб в комплекте с дозатором коагулянта и стаканами высокими (6шт) на объект "Оборудование 2-го речного водозабора, Змеиногорский тракт,91е (дозирование флокулянта, реконструкция РУ-0,4кВ)"г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201728.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087516Подведение итогов не позднее Поставка флокулятра на 6 проб в комплекте с дозатором коагулянта и стаканами высокими (6шт) на объект "Оборудование 2-го речного водозабора, Змеиногорский тракт,91е (дозирование флокулянта, реконструкция РУ-0,4кВ)"г. Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка флокулятра на 6 проб в комплекте с дозатором коагулянта и стаканами высокими (6шт) на объект "Оборудование 2-го речного водозабора, Змеиногорский тракт,91е (дозирование флокулянта, реконструкция РУ-0,4кВ)"
Начальная цена
202 539,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.29.31
28.29.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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