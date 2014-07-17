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Номер извещения
31401279597
Уникальный номер закупки
29
Наименование закупки
поставка сопровождаемого электроштабелера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.06.2014 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-34
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
tasenko@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сопровождаемого электроштабелера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2014 05:10 GMT +317.07.2014 05:1017.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401279597Дата и время окончания срока приема заявок поставка сопровождаемого электроштабелераЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2014 05:10GMT +317.07.2014 05:1017.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401279597Дата и время вскрытия заявок поставка сопровождаемого электроштабелераЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.07.201421.07.2014 08:0021.07.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401279597Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка сопровождаемого электроштабелераЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 08:0021.07.2014 08:0021.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401279597Подведение итогов не позднее поставка сопровождаемого электроштабелераЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сопровождаемого электроштабелера
Начальная цена
340 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно V. Техническая часть конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
662970, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Загородная 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
31.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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