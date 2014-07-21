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Номер извещения
ГП406323
Уникальный номер закупки
119-А-ВВ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 10:00 GMT +321.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406323Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.07.2014 10:0023.07.2014 10:0023.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406323Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
25.07.2014 10:0025.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406323Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
28.07.2014 10:0028.07.2014 10:0028.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406323Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201428.07.2014 10:0028.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406323Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
86,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 333,79 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
154,9 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская-30, дом № 137Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 10:00 GMT +321.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406323Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.07.2014 10:0023.07.2014 10:0023.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406323Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
25.07.2014 10:0025.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406323Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
28.07.2014 10:0028.07.2014 10:0028.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406323Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201428.07.2014 10:0028.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406323Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
27,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 120,35 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
440,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, Усольский район, р.п. Средний, в/ч 18180Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.07.2014 10:00 GMT +321.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406323Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.07.2014 10:0023.07.2014 10:0023.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406323Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
25.07.2014 10:0025.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406323Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
28.07.2014 10:0028.07.2014 10:0028.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406323Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201428.07.2014 10:0028.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406323Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
115,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 936,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
95,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, Шкотовский район, д. Рождественка, ул. Таежная, д. 1-вРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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