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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406322Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406322

    Уникальный номер закупки

    118-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 09:00 GMT +321.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406322Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.07.2014 09:0023.07.2014 09:0023.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406322Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    25.07.2014 09:0025.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406322Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2014 09:4531.07.2014 09:4531.07.2014 09:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201431.07.2014 09:4531.07.2014 09:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Начальная цена

    275,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    334 867,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    334 867,50

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1217,7 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением №3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 09:00 GMT +321.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406322Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.07.2014 09:0023.07.2014 09:0023.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406322Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    25.07.2014 09:0025.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406322Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2014 10:3031.07.2014 10:3031.07.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201431.07.2014 10:3031.07.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Начальная цена

    950,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    72 390,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    72 390,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    76,2 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 09:00 GMT +321.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406322Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.07.2014 09:0023.07.2014 09:0023.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406322Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    25.07.2014 09:0025.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406322Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    28.07.2014 09:0028.07.2014 09:0028.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.07.201428.07.2014 09:0028.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Начальная цена

    201,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    343 712,99 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    343 712,99

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1708,4 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 48Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 09:00 GMT +321.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406322Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.07.2014 09:0023.07.2014 09:0023.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406322Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    25.07.2014 09:0025.07.2014 09:0025.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406322Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    28.07.2014 09:0028.07.2014 09:0028.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.07.201428.07.2014 09:0028.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406322Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Начальная цена

    275,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    202 235,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    202 235,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    735,4 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 4аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок, ЛПУ МГ Вуктыльское, 1026,6 км, 1184 км, 157,4 км. Газопровод CPTO-Tоржок 1298-1330 км. КР методом сплошной замены труб км 1153/417-1184/448, Инв. № 38473, Вуктыльское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок, ЛПУ МГ Вуктыльское, 1026,6 км, 1184 км,...
    593648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 089 024 011
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014250
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб км 1241/505-1261/525 (20 км) Сосногорское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах.
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром)....
    593646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 495 481 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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