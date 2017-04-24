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Номер извещения
ГП704781
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Карусельно-расточные работы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.04.2017 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7554
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksandr.Kassin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кассин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Карусельно-расточные работы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2017 09:00 GMT +324.04.2017 09:0024.04.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704781Дата и время окончания срока приема заявок Карусельно-расточные работыСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.04.2017 10:0024.04.2017 10:0024.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704781Дата и время вскрытия заявок Карусельно-расточные работыСанкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Карусельно-расточные работы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с офертой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский завод.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.62.20.000
25.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2