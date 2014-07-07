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Номер извещения
31401285533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2014 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 225
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронина Мария Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 12:00 GMT +307.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401285533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 12:0007.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401285533Дата и время вскрытия заявок Поставка мебелиг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
523 030,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Г.П.Калининец ТБК «Калининец» Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
36.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
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