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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401285533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401285533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2014 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД-50

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 225

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Мебель

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 12:00 GMT +307.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401285533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 12:0007.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401285533Дата и время вскрытия заявок Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.201408.07.2014 16:0008.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401285533Подведение итогов не позднее Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    523 030,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Г.П.Калининец ТБК «Калининец» Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней после поставки товара и представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    36.1

    Производство мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мебели"

    Кол-во: 13

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