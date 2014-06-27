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Номер извещения
ГП406320
Уникальный номер закупки
8
Наименование закупки
Закупка сетки и проволоки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сетки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2014 14:00 GMT +327.06.2014 14:0027.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406320Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетки Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2014 14:0027.06.2014 14:0027.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406320Дата и время вскрытия заявок Закупка сетки Москва
Подведение итогов не позднее
01.07.2014 14:0001.07.2014 14:0001.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406320Подведение итогов не позднее Закупка сетки Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сетки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна соответствовать требованиям запроса предложений в полном объеме Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Закупка проволоки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2014 14:00 GMT +327.06.2014 14:0027.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406320Дата и время окончания срока приема заявок Закупка проволокиМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2014 14:0027.06.2014 14:0027.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406320Дата и время вскрытия заявок Закупка проволокиМосква
Подведение итогов не позднее
01.07.2014 14:0001.07.2014 14:0001.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406320Подведение итогов не позднее Закупка проволокиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка проволоки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна соответствовать требованиям запроса предложений в полном объеме Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 300
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