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Номер извещения
ГП406321
Уникальный номер закупки
1П-ОЗП/14
Наименование закупки
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
Почтовый адрес
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Контактный телефон
+7 495 707-33-90
Факс
+7 495 531-30-10
Адрес электронной почты
GaponovaMA@mter.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гапонова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Начальная цена
1 100 001,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Начальная цена
700 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Начальная цена
515 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Начальная цена
3 740 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»
Начальная цена
2 631 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
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