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    Главная / Торги / Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406321

    Уникальный номер закупки

    1П-ОЗП/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Уведомление о проведении открытого запроса предложений

    Приложение 1 ЛОТ № 5

    Приложение 1 ЛОТ № 2

    Приложение № 1 ТЗ

    Приложение 1 ЛОТ № 4

    Приложение 1 ЛОТ № 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Межрегионтеплосетьэнергоремонт
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Юридический адрес

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    Почтовый адрес

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Контактный телефон

    +7 495 707-33-90

    Факс

    +7 495 531-30-10

    Адрес электронной почты

    GaponovaMA@mter.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гапонова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Начальная цена

    1 100 001,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МТЭР
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Адрес местонахождения

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Приложение 1 ЛОТ № 1

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставкка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Начальная цена

    700 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МТЭР
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Адрес местонахождения

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Приложение 1 ЛОТ № 2

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Начальная цена

    515 660,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МТЭР
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Адрес местонахождения

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Приложение № 1 ТЗ

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Начальная цена

    3 740 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МТЭР
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Адрес местонахождения

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Приложение 1 ЛОТ № 4

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 14:00 GMT +307.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406321Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406321Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2014 14:0021.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 14:0021.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406321Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей в 2014 году для нужд ОАО «МТЭР»

    Начальная цена

    2 631 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МТЭР
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Адрес местонахождения

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Приложение 1 ЛОТ № 5

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080934
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация размещения в отелях при направлении сотрудников в служебные командировки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация...
    593578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    36 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080939
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд Пушкинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" (210/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд...
    593579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 598 387
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ДСК АВТОБАН
    Закупка ДСК АВТОБАН № ГП237176
    Светильники для объекта строительства "М-12 4-й этап".
    Светильники для объекта строительства "М-12 4-й этап".
    593537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка ДСК АВТОБАН
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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