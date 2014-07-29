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Номер извещения
ГП406335
Уникальный номер закупки
250
Наименование закупки
Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 11:00 GMT +329.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406335Дата и время окончания срока приема заявок Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.07.2014 12:3029.07.2014 12:3029.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406335Дата и время вскрытия заявок Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.09.2014 14:0009.09.2014 14:0009.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406335Подведение итогов не позднее Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн
Начальная цена
3 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», производственная территория службы спецтранспорта и ремонтаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
29.22.5
Документация лота
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