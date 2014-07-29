Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчёт; Авансовый платеж - 30% , 60% - по факту поставки; 10% - после подписания акта ввода в эксплуатацию; *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются. Поставка в течение 90 рабочих дней после подписания договора.