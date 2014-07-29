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    Главная / Торги / Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн

    Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406335Дата и время окончания срока приема заявок Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406335

    Уникальный номер закупки

    250

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Документация версия 2

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Документация версия 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.07.2014 11:00 GMT +329.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406335Дата и время окончания срока приема заявок Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.07.2014 12:3029.07.2014 12:3029.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406335Дата и время вскрытия заявок Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2014 14:0009.09.2014 14:0009.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406335Подведение итогов не позднее Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.09.201409.09.2014 14:0009.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406335Подведение итогов не позднее Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тоннЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вилочный электрический погрузчик грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн

    Начальная цена

    3 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», производственная территория службы спецтранспорта и ремонтаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчёт; Авансовый платеж - 30% , 60% - по факту поставки; 10% - после подписания акта ввода в эксплуатацию; *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются. Поставка в течение 90 рабочих дней после подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.22.5

    Производство авто- и электропогрузчиков

    Документация лота

    Документация версия 2

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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