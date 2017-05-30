ОЗП-008-ТМЦ-17 Право заключения договора поставки оборудования по лотам

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты поставки всей партии Товара или с даты получения Покупателем документов при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных Срок поставки: не более 12 недель с даты подписания договора