Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП406303 Уникальный номер закупки 03/11-ЗД/230614-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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