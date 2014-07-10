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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»

    Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2014 12:0010.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406303Дата и время окончания срока приема заявок Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406303

    Уникальный номер закупки

    03/11-ЗД/230614-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Уведомление

    Продление сроков

    Изменения в извещении

    Изменение в Уведомлении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2014 12:00 GMT +310.07.2014 12:0010.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406303Дата и время окончания срока приема заявок Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2014 12:0011.07.2014 12:0011.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406303Дата и время вскрытия заявок Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2014 12:0030.07.2014 12:0030.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406303Подведение итогов не позднее Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201430.07.2014 12:0030.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406303Подведение итогов не позднее Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый одноэтапный запрос предложений №03/11-ЗД/230614-ОЗП на право заключения договора на выполнение следующих работ:«Разработка мероприятий по модернизации существующих угольных энергетический котлов ТП-230 Томской ГРЭС-2 на базе применения современных технологий в отношении внедряемых устройств с целью достижения ими проектных характеристик по мощности, снижению шлакования, улучшения экологических показателей диапазона регулирования с выходом на пилотные проекты по типам энергетических котлов электростанций Группы ИНТЕР РАО ЕЭС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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