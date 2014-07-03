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    Главная / Торги / Запорная арматура

    Запорная арматура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2014 08:0003.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыг. Красноярск Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406306

    Уникальный номер закупки

    01/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорная арматура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.06.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 391 290-20-87 доб. 161

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    nemcev.v@vrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немцев Вадим Анаатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Красноярск

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    запорная арматура

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2014 08:00 GMT +303.07.2014 08:0003.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыг. Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406306Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыг. Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2014 13:0004.07.2014 13:0004.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406306Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыг. Красноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.07.201404.07.2014 13:0004.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406306Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыг. Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP склад покупателя, г. Красноярск, Березовка ул. Береговая 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в срок до 60 календарных дней. Отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки на склад Покупателя, Цена включает доставку, упаковку, маркировку (прочие пошлины и сборы).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль 15 Б 1п Ду 15"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Вентиль 15 Б 1п Ду 20"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Вентиль 15 Б 1п Ду 25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Вентиль 15 Б 1п Ду 32"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Вентиль 15кч18п Ду 15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Задвижка 30 с 41нж Ду 80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Задвижка 30 с 64 нж Ду 200 Ру 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30 ч 6 бр Ду 100 Pу 6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Задвижка 30ч47бр Ду 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Задвижка 30ч6бр Ду 100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Задвижка 30ч6бр Ду 200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Задвижка 30ч6бр Ду 80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Затвор (задвижка) Баттерфляй поворотный дисковый КЧ Ду 80 Ру16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Затвор (задвижка) Баттерфляй поворотный дисковый КЧ Ду 100 Ру16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Затвор поворотный дисковый Dy100 Py10 с ручным управлением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Затвор поворотный дисковый Dy150 Py10 с ручным управлением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Клапан обратный 16КЧ9ПДу50Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Контрагайка Ду 50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Кран 11б27п1 Ду 15"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-15"

    Кол-во: 14

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-25"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-32"

    Кол-во: 29

    "Позиция 26"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Кран шаровый "STC-VALVEX" Ду-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Кран шаровый 11 С 41 п Ду 80 Ру 25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Кран шаровый 11 С 98 п Ду 32 Ру 20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Кран шаровый КШ 50.16.3120 ( Ду 50, ст.12Х18Н10Т)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Кран шаровый КШ 80.16.3120 ( Ду 80, ст.12Х18Н10Т)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "Кран-букса"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Кран-букса 1/2" керам. под крест 8х24"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Кран-букса 1/2" рез. Самара квадрат7х7"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Кран-букса 1/2"под крест 8х24 рез."

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    "Муфта Ду 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Отвод 219х5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Резьба Ду 15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Резьба Ду 20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Резьба Ду 25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Резьба Ду 32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Резьба Ду 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Сгон Ду 15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Сгон Ду 20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Сгон Ду 25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Сгон Ду 32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Сгон Ду 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Тройник стальной Ду 15"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Тройник стальной Ду 20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Тройник стальной Ду 25"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Тройник стальной Ду 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Уголок Ду 15"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "Уголок Ду 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Уголок Ду 25"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Уголок Ду 32"

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "Шаровый стальной кран фланец/фланец Ду-80,Ру-16"

    Кол-во: 4

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