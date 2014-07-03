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Номер извещения
ГП406306
Уникальный номер закупки
01/2014
Наименование закупки
Запорная арматура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.06.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 391 290-20-87 доб. 161
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
nemcev.v@vrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немцев Вадим Анаатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2014 08:00 GMT +303.07.2014 08:0003.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыг. Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406306Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыг. Красноярск
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 13:0004.07.2014 13:0004.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406306Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыг. Красноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с перечнем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP склад покупателя, г. Красноярск, Березовка ул. Береговая 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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