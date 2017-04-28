Оказание услуг по грузоперевозке груза по маршруту г. Нижний Новгород- г.Санкт-Петербург

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг осуществляется на основании оригинала счета, выставленного перевозчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта оказанных услуг и при условии предоставления оригинала счета-фактуры и полного комплекта документов на оказанные услуги