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Номер извещения
ГП704715
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Оказание услуг по грузоперевозке груза по маршруту г. Нижний Новгород- г.Санкт-Петербург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.04.2017 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН
Почтовый адрес
603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН
Контактный телефон
+7 960 190-49-03
Факс
+7 831 218-06-23
Адрес электронной почты
velamrusus@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Веденеева Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2017 10:00 GMT +328.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704715Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
28.04.2017 10:0028.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704715Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
03.05.2017 14:0003.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704715Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугНижний Новгород
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
2 976 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стоимость услуг по договору будет определяться исходя из фактической потребности заказчика в услугах
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке нетканых материалов осуществляется по адресу: из: г.Нижний Новгород, ул. Адм.Нахимова, д.13, лит.АН. в г. Санкт-Петербург, поселок Левашово, Горское шоссе, д.165, лит.ДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД ВЕЛАМ-РУС
Все закупки и тендеры ТД ВЕЛАМ-РУС
Адрес местонахождения
603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН
13
46.41
Документация лота
Кол-во: 96
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2017 10:00 GMT +328.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704715Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
28.04.2017 10:0028.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704715Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
03.05.2017 14:0003.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704715Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугНижний Новгород
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
2 976 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стоимость услуг по договору будет определяться исходя из фактической потребности заказчика в услугах
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке нетканых материалов осуществляется по адресу: из: г.Нижний Новгород, ул. Адм.Нахимова, д.13, лит.АН. в г. Санкт-Петербург, поселок Левашово, Горское шоссе, д.165, лит.ДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД ВЕЛАМ-РУС
Все закупки и тендеры ТД ВЕЛАМ-РУС
Адрес местонахождения
603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН
13
46.41
Документация лота
Кол-во: 96