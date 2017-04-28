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    Главная / Торги / Оказание услуг по грузоперевозке груза по маршруту г. Нижний Новгород- г.Санкт-Петербург

    Оказание услуг по грузоперевозке груза по маршруту г. Нижний Новгород- г.Санкт-Петербург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704715Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704715

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по грузоперевозке груза по маршруту г. Нижний Новгород- г.Санкт-Петербург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.04.2017 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛАМ-РУС
    Все закупки и тендеры ТД ВЕЛАМ-РУС

    Юридический адрес

    603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН

    Почтовый адрес

    603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН

    Контактный телефон

    +7 960 190-49-03

    Факс

    +7 831 218-06-23

    Адрес электронной почты

    velamrusus@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Веденеева Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.04.2017 10:00 GMT +328.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704715Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    28.04.2017 10:0028.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704715Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    03.05.2017 14:0003.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704715Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.05.201703.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704715Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг

    Начальная цена

    2 976 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Стоимость услуг по договору будет определяться исходя из фактической потребности заказчика в услугах

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке нетканых материалов осуществляется по адресу: из: г.Нижний Новгород, ул. Адм.Нахимова, д.13, лит.АН. в г. Санкт-Петербург, поселок Левашово, Горское шоссе, д.165, лит.ДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг осуществляется на основании оригинала счета, выставленного перевозчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта оказанных услуг и при условии предоставления оригинала счета-фактуры и полного комплекта документов на оказанные услуги

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД ВЕЛАМ-РУС
    Все закупки и тендеры ТД ВЕЛАМ-РУС

    Адрес местонахождения

    603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН

    Классификатор ОКПД2

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.41

    Торговля оптовая текстильными изделиями

    Документация лота

    извещение

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги"

    Кол-во: 96

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.04.2017 10:00 GMT +328.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704715Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    28.04.2017 10:0028.04.2017 10:0028.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704715Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    03.05.2017 14:0003.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704715Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.05.201703.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704715Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг

    Начальная цена

    2 976 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Стоимость услуг по договору будет определяться исходя из фактической потребности заказчика в услугах

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке нетканых материалов осуществляется по адресу: из: г.Нижний Новгород, ул. Адм.Нахимова, д.13, лит.АН. в г. Санкт-Петербург, поселок Левашово, Горское шоссе, д.165, лит.ДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг осуществляется на основании оригинала счета, выставленного перевозчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта оказанных услуг и при условии предоставления оригинала счета-фактуры и полного комплекта документов на оказанные услуги

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД ВЕЛАМ-РУС
    Все закупки и тендеры ТД ВЕЛАМ-РУС

    Адрес местонахождения

    603061, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Адмирала Нахимова, 13АН

    Классификатор ОКПД2

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.41

    Торговля оптовая текстильными изделиями

    Документация лота

    извещение

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги"

    Кол-во: 96

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