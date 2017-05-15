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Номер извещения
31705039923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автобуса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 06:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
rmelnik@airportus.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полонский Никита Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Южно-Сахалинск, аэропорт
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автобуса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 04:00 GMT +315.05.2017 04:0015.05.2017 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705039923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобусаг. Южно-Сахалинск, аэропорт
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.05.2017 04:0017.05.2017 04:0017.05.2017 04:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705039923Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автобусаг. Южно-Сахалинск, аэропорт
Дата и время проведения
18.05.2017 08:0018.05.2017 08:0018.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705039923Дата и время проведения Поставка автобусаг. Южно-Сахалинск, аэропорт
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 08:1524.05.2017 08:1524.05.2017 08:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705039923Подведение итогов не позднее Поставка автобусаг. Южно-Сахалинск, аэропорт
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автобуса
Начальная цена
7 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
370 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
693014, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
29.10.30.110
29.10.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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