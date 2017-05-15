Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 180 календарных дней с момента заключения договора Условия оплаты поставки: предварительная оплата в размере 50% от стоимости Товара производится в течение 5 дней с момента получения выставленного от Поставщика счета, оплата оставшейся части в размере 50 % от стоимости Товара производится после фактической поставки Товара на склад Покупателя в течение 5 дней с момента получения счета Поставщика