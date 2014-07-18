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Номер извещения
ГП406293
Уникальный номер закупки
116-А-ВВ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 10:00 GMT +318.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406293Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.07.2014 10:0022.07.2014 10:0022.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406293Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
24.07.2014 10:0024.07.2014 10:0024.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406293Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
25.07.2014 10:0025.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406293Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
102,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
395 506,49 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3863,5 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Забайкальский край, г. Чита, Черновский административный район, Угданский проезд, д. 2вРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 10:00 GMT +318.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406293Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.07.2014 10:0022.07.2014 10:0022.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406293Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
24.07.2014 10:0024.07.2014 10:0024.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406293Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
25.07.2014 10:0025.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406293Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
44,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 211,74 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
341,3 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Забайкальский край, г. Чита, Ингодинский административный район, п. Антипиха, ДОС 651Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 10:00 GMT +318.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406293Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.07.2014 10:0022.07.2014 10:0022.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406293Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
24.07.2014 10:0024.07.2014 10:0024.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406293Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
25.07.2014 10:0025.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406293Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
60,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 264,16 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
454,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Забайкальский край, Оловяннинский район, п.ст. Ясная, ул. ЛенинаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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